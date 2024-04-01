Нефранцузский поцелуй 1 Виталий Гинзбург

1.04.2024, 8:01

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Позиция Макрона внесла серьезный разброд в кремлевские головы.

Франция в лице Макрона продемонстрировала свою ответственность за судьбу Европы и свою приверженность не на словах, а на деле идеалам Великой Французской Революции.

Но не могу не добавить в этой связи несколько важных с моей точки зрения соображений.

Позиция Макрона внесла серьезный разброд в кремлевские головы. Ведь «аристократия помойки», как и русская аристократия, выстроила особые отношения с Францией. Кухня, мода, культура, курорты, словом все достижения Франции для них непререкаемы. Ничего своего противопоставить этому они не в состоянии. Другое дело, что аристократы из ленинградских подворотен, гомельских подъездов, центральноазиатских кишлаков или кавказских аулов в отличие от русской аристократии не стремится выучить французский язык. Но это издержки.

Главное, что российская криминальная аристократия практически поголовно привержена ценностям французской недвижимости и комфорту французской жизни. Неудивительно, что подданные Русского Рейха решили вести себя в Пятой Республике, как у себя дома.

Во-первых, они принялись устраивать свои дела во Франции, как дома. Покупать недвижимость по схемам, не платить налоги, обманывать всех на каждом шагу, включая суд и т.д. С.Керимов и ряд других – это лишь вершина айсберга того дерьма, которое они завезли вместе с собой во Францию.

Во-вторых, поскольку они, как писал Н.А.Некрасов «находят вкус в г*вне», для того, чтобы чувствовать себя в привычной для себя среде, они принялись коррумпировать отдельных французских политиков и журналистов.

Ну а если вспомнить Якунина, который как профессиональный разведчик на безукоризненном французском языке мог легко создать впечатление нормального государственного человека, о чем я неоднократно писал ранее, или Нарочницкую, то это лишь единичные звенья огромной шпионской сети, которую путинский режим свил во Франции. А недавнее расследование чешской разведки лишь подтверждает это.

Поэтому в Кремле никак не рассчитывали на то, что Франция сможет заговорить с ними на единственно понятном им языке.

Однако, судя по всему, и во Франции не все политики до конца понимают, насколько велики их возможности влияния на Россию.

Если проанализировать масштаб вывода из России денег и сопоставить с окружением Путина и его фронтменами, то окажется, что во Франции на сравнительно небольшой территории сконцентрирована существенная доля собственности и Путина, и его фронтменов. Причем это самая ценная для них собственность. Это вилла Путина возле Монако, перешедшая к нему от Лужкова. Шестерку Лужкова и Ресина в лице Чигиринского в расчет принимать бессмысленно. Нет такого уважающего себя негодяя из этой банды, который не отметился бы серьезной виллой или апартаментами на Antibes и Cap Ferrat. В Cannes и Saint Tropez. На двух мысах вокруг Монако.

Монако – это отдельная история. Уверен, что если французская прокуратура начнет серьезное системное расследование в отношении этой собственности, то это может иметь очень серьезные последствия.

Под системным я понимаю не просто правовые в смысле использования сенатором-олигархом Керимовым подставных лиц и схем для ухода от уплаты налогов, а соучастие путинских фронтменов в финансировании войны и совершении военных преступлений и преступлений против человечества. Именно этого в Москве боятся больше чем Иностранного Легиона в Украине.

Ибо война в Украине, она не за землю, не за идею, а за сохранение и укрепление системы, которая позволяет им грабить богатства российских регионов и народов и легализовать их на Лазурном Берегу. И за то, чтобы никто не поставил это право под сомнение. А также за то, чтобы и на Лазурном Берегу они могли жить по своим понятиям.

Именно поэтому Пионтковский и говорит о том, что путинский режим может активировать террористов во Франции точно также как и в России.

Поэтому и руководство Франции, и французский народ должны хорошо понимать, что у них и у Украины один общий враг. И это не только Путин. А, прежде всего, жаждущий величия и желающая быть оболваненной масса людей, не желающая стать народом.

Тем более любому французу несложно прочитать всего два тома своего знаменитого соотечественника Астольфа де Кюстина, чтобы все понять. И сделать соответствующие выводы.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru