Оппозиция в Турции побеждает партию Эрдогана в крупных городах 1 1.04.2024, 8:04

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Аналитики называют результаты выборов «самым большим поражением» для действующего президента.

На местных выборах в крупных городах Турции, таких как Анкара и Стамбул, побеждает оппозиционная партия.

Об этом говорят предварительные данные подсчета более чем половины голосов, передает Reuters.

«В воскресенье турки наказали президента Тайипа Эрдогана и его партию на общенациональных местных выборах, которые подтвердили, что оппозиция является политической силой и укрепили позиции мэра Стамбула Экрема Имамоглу как главного будущего соперника президента», — говорится в сообщении.

После подсчета большей части голосов Имамоглу лидирует с отрывом в почти 10 процентов в гонке за кресло мэра Стамбула, крупнейшего города Турции, а его Республиканская народная партия сохранила за собой Анкару и получила девять других мест мэров в крупных городах страны.

Аналитики указывают на то, что Реджеп Тайип Эрдоган и его «Партия справедливости» и развития, которая руководит Турцией уже более двух десятилетий, получили менее положительные результаты, чем ожидалось по результатам опросов. Это произошло из-за стремительной инфляции, недовольства исламистских избирателей и привлекательности оппонента, в частности Имамоглу.

В столице — Анкаре — ночью собрались тысячи сторонников, чтобы услышать выступление мэра Мансура Яваса, который победил своего соперника от «Партии республиканской солидарности». Это было еще одним ударом для Эрдогана.

Согласно данным 79,77% избирательных урн, открытых в Стамбуле, Имамоглу получил 50,53% голосов, по сравнению с 40,73%, полученными кандидатом от «Партии справедливости и развития», Муратом Курумом, бывшим министром правительства Эрдогана.

Частичные официальные результаты, обнародованные государственным агентством Анадолу, показывают, что «Партия справедливости» и развития вместе со своим главным союзником потеряли должности мэров в 10 крупных городах, включая Бурсу и Балыкесир на промышленном северо-западе.

По этим результатам, «Партия справедливости» и развития все еще лидирует по всей стране с почти 1% перевесом голосов, что является самым низким показателем за последние 35 лет. Доцент политологии в Стамбульском университете Богазичи Мерт Арсланалп назвал это «самым серьезным поражением Эрдогана на выборах» с момента его прихода к власти в 2002 году.