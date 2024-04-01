СМИ рассказали о возможной причастности ГРУ РФ к «гаванскому синдрому» американских дипломатов 4 1.04.2024, 9:02

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Журналисты-расследователи обнаружили странные совпадения.

The Insider совместно с немецкой Der Spiegel и американской передачей «60 minutes» телеканала CBS выпустили свое трехлетнее расследование о так называемом «гаванском синдроме» — загадочном заболевании, которое за последние десять лет было в массовом количестве обнаружено среди сотрудников американских посольств во всем мире.

Пока власти США не признали все эти случаи реальным заболеванием — хотя его признаки (головокружения, тошнота, мигрени, проблема с координацией и слухом) встречались у тысяч дипломатов и их родственников по всему миру. Также они отказались связывать эти случаи с действиями разведок других стран.

Как говорится в совместном расследовании трех изданий, за этим могли стоять сотрудники войсковой части 29155 ГРУ России, которые воздействовали на дипломатов секретным «акустическим оружием», о существовании которого в переписке сообщал один из агентов.

Прямых улик в пользу причастности ГРУ к атакам на дипломатов нет. Однако одни и те же сотрудники российской разведки крайне часто под формальными прикрытиями появлялись в тех же местах, где были зарегистрированы случаи «гаванского синдрома», и примерно в те же даты. А двое пострадавших опознали вероятных участников нападений.

Главное из расследования — в материале «Новой-Европа».

Каким образом производились атаки?

Достоверно сказать пока невозможно. Судя по заявлениям пострадавших, симптомы появлялись резко и внезапно, никакого контакта с посторонними людьми не происходило. Пострадавшие сообщают об одних и тех же эпизодах: резкой боли, звоне в ушах, нарушении когнитивных способностей — временном или безвозвратном. При этом, поскольку все сотрудники посольств регулярно проходят медосмотры, известно, что ранее ни о каких подобных случаях они не рассказывали.

Однако благодаря утечкам из бухгалтерии ГРУ журналистам удалось установить, что замкомандира части 29155 Иван Терентьев в 2019 году получал заказ на изучение «потенциальных возможностей нелетального акустического оружия при боевых действиях в городе».

Расследователи проанализировали несколько версий того, что могло скрываться под этим названием, и предположили, что симптомы вызывало микроволновое излучение. До этого к аналогичному выводу пришли власти США.

В 2021 году у пострадавшей из Тбилиси диагностировали редкое генетическое заболевание — синдром Минора. В Военно-медицинской академии имени Кирова его изучал профессор-«ГРУ-шный врач» Сергей Чепур, выпустивший сотрудников той же войсковой части, говорится в расследовании.

Прямых доказательств использования подобного типа оружия журналисты не обнаружили, но обратили внимание на несколько других моментов.

О каких случаях известно?

Издания со ссылкой на документы, перелеты, переписки и данные сотовых операторов смогли подтвердить несколько подобных инциденто в Германии, Китае, Грузии, а также косвенно — в Сербии и Вьетнаме. Самый первый из них произошел в 2014 году. В репортаже CBS также сообщается об инциденте на саммите НАТО в Литве в 2023 году. По данным издания, о схожих симптомах сообщал один из высокопоставленных чиновников Министерства обороны. На том саммите, отмечает CBS, присутствовал и президент США Джо Байден.

На чем строится обвинение о причастности российской разведки?

В моменты, когда дипломаты или военные чувствовали себя плохо, агенты ГРУ по поддельным документам и с надуманными предлогами оказывались в этих же местах или неподалеку. Сотрудники российской разведки хаотично перемещались, встречались и сменяли друг друга.

Александр Мишкин (Петров), обвиняемый в отравлении Скрипалей и, по данным Insider, причастный к отравлению американских дипломатов. Фото: кадр из его интервью RT

Похожая схема использовалась во время отравления «Новичком» Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании, а также бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии — и ее тоже, согласно расследованиям СМИ, совершали агенты из той же части. Так, в расследовании упоминается уже известный Александр Мишкин (он же Александр Петров), причастный к отравлению в Солсбери.

Странные совпадения

Группа ГРУ, ответственная за атаку в Германии, и хронология их перемещений. Фото: The Insider

За четыре года до Солсбери — в 2014 году — Мишкин, согласно данным СМИ, среди большой группы ГРУ принимал участие в атаке на американских дипломатов во Франкфурте. Он вместе с товарищем «разведал» территорию, после чего для исполнения атаки прибыла другая группа.

На следующий день после того, как последний участник группы покинул страну, сотрудники посольства столкнулись с серией странных атак.

«Один из них почувствовал плохо прямо в здании консульства — сильное давление в груди, потом в шее и голове, голова закружилась, бросило в пот, начало тошнить, сердце стало бешено биться, слух как будто отключился и в голове был слышен только громкий и высокий звук. Через несколько секунд Тейлор потерял/а сознание», — пишут журналисты.

Сотрудник ГРУ Егор Гордиенко («Георгий Горшков»). Фото: Insider

Позже этот же сотрудник дипкорпуса узнал человека, который до этого ходил вокруг жилого комплекса, предназначенного для сотрудников консульства, и фотографировал территорию. После вопроса дипломата ГРУшних спешно скрылся. Издания называют его имя — Егор Гордиенко («Георгий Горшков»). СМИ выяснили, что именно он находился в тот же период в районе атаки.

Второй случай, когда жертве атаки удалось узнать одного из сотрудников ГРУ, произошел в Тбилиси в 2021 году.

Как пишут СМИ, жена одного из американских дипломатов «посмотрела в окно и внезапно почувствовала что-то похожее на мощную звуковую волну, которая пронзила голову слева, со стороны окна, наполнила ее всепоглощающим шумом и отозвалась страшной головной болью». Женщина рассказала, что звук будто бы исчез, когда она пошла в ванную.

На улице рядом с домом жена дипломата заметила подозрительную машину, которую раньше на своей улице не видела, и сфотографировала ее. Рядом с ней стоял молодой светловолосый мужчина. Позже жена американского посла подтвердила, что это был Альберт Аверьянов, сын генерала Андрея Аверьянова, который возглавляет ту же военную часть 29155.

Альберт Аверьянов. Фото: The Insider

Расследователи установили, что Аверьянов-младший, на тот момент выпускник магистратуры Факультета глобальных процессов МГУ, вероятно, был на территории Грузии — он отключил телефон в Ташкенте за 40 минут до отлета первого рейса в Тбилиси, а включил его только спустя два дня после атаки на сотрудницу — тоже в Ташкенте.

Как отмечает издание, ранее он неофициально «стажировался» в Женеве «под присмотром» упомянутого выше Егора Гордиенко, опознанного дипломатом в Германии.

Другие похожие случаи странных перемещений целых групп агентов ГРУ были обнаружены в Китае во время ралли «Шелковый путь» в 2016-2017 годах, которые, как ранее установил The Insider, использовались для прикрытия с целью законного перемещения агентов. СМИ удалось восстановить хронологию перемещения агентов ГРУ, которые совпали с инцидентами с сотрудниками американских консульств в Шанхае и Пекине.

Летом 2017 года сразу несколько жертв выявились и в Гуанчжоу. В результате США пришлось эвакуировать из города более десяти сотрудников. И таких случаев могло быть гораздо больше, утверждается в расследовании.

О косвенной причастности агентов к атакам на дипломатов также говорят аналогичные перемещения тех же самых сотрудников ГРУ возле дат атаки по дипломатам в Белграде и Ханое, утверждается в расследовании.

Зачем Кремлю могли быть нужны эти атаки и что должны делать США?

Точного ответа никто не знает, но из разговоров с дипломатами ясно, что эта стратегия возымела свой эффект: многие сотрудники не хотят работать по российскому направлению, понимая, что могут стать инвалидами, — заявили расследователи.

Журналисты рассказали, что пережившие атаки не получили должной помощи ― их жалобы списывали на психическое расстройство. Как считают в изданиях, американские власти могут переосмыслить свое отношение к «гаванскому синдрому» и начать полноценное расследование инцидентов.

«На это надеются и сами пострадавшие ― не только потому, что им не нравятся, что из них делают сумасшедших, но и потому, что они понимают: если власти США не будут реагировать на эти инциденты, они будут продолжаться», — подытожили журналисты.