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Будущих педагогов и медиков ждет нововведение

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  • 1.04.2024, 9:32
  • 4,690
Будущих педагогов и медиков ждет нововведение

Их будут учить только на бюджете.

Подготовка медиков и педагогов в Беларуси почти полностью переводится на бюджетную форму обучения, приводит слова министр образования Андрея Иванца «Еврорадио».

В эту вступительную кампанию, как сказал министр, в Беларуси практически полностью перешли на бюджетную форму получения образования на педагогических и медицинских специальностях.  

В частности, в медвузах «практически 90 % набора – это будет бюджетный набор». Оставшиеся проценты — это «определенный перечень специальностей, который сегодня у нас не востребован экономикой, но вместе с тем ребята хотят туда поступать».  В этих случаях, как сказал Иванец, «мы идем навстречу и предусматриваем, чтобы в наших вузах были места для платной формы получения образования».

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