ISW: Путин создала фон для скрытой мобилизации 3 1.04.2024, 9:44

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Американские аналитики прокомментировали начало призыва в РФ.

ISW: Россия создала фон для скрытой мобилизации

С 1 апреля в России объявлен очередной весенний призыв в армию, который впервые проведут по новым правилам относительно возраста срочников. Аналитики Института изучения войны (ISW) объясняют, может ли быть этот процесс связан со скрытой мобилизацией в РФ.

31 марта российский диктатор Владимир Путин подписал плановый указ о проведении в России весеннего призыва на срочную военную службу. В период с 1 апреля по 15 июля на службу планируется привлечь 150 000 призывников.

В указе указано, что весеннему призыву в 2024 году в России подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, которые в настоящее время не состоят на военной службе. В ISW напоминают, что этот весенний призыв в России является первым призывным циклом, в котором Министерство обороны России (МО) будет привлекать на службу мужчин в возрасте до 30 лет. Российский закон о повышении верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет официально вступил в силу 1 января 2024 года, хотя Путин подписал его еще в августе 2023-го, поясняют аналитики. Кремлевское агентство ТАСС уточнило, что призыву не будут подлежать российские мужчины, которым исполнилось 27 лет до конца 2023 года или же которым сейчас 28 или 29 лет, при этом они находятся в запасе (общий мобилизационный ресурс, состоящий из мужчин, потенциально пригодных к мобилизации независимо от предыдущего военного опыта).

Заместитель начальника Генштаба РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский 29 марта заявил, что весенний призыв 2024 года будет включать [незаконный] призыв мужчин на оккупированных территориях Украины. В ISW напоминают о противоправности такого шага: Женевская конвенция запрещает оккупантам принуждать гражданских лиц на оккупированных территориях к службе в военных силах или любых вспомогательных службах оккупационного государства. Цимлянский также заверил, что Россия якобы не будет отправлять российских солдат срочной службы на оккупированные территории Украины и что призывники не будут участвовать в боевых действиях или в поддержке «операций» во время войны РФ против Украины. ISW продолжает оценивать, что Кремль вряд ли будет отправлять срочников для участия в боевых действиях в Украине из-за опасений, что привлечение призывников может вызвать общественное недовольство в России. В то же время аналитики предполагают, что Россия может расширить свои усилия по скрытой мобилизации во время призывного цикла весной 2024 года. Однако Кремль, скорее всего, продолжит использовать солдат срочной службы для «защиты» международной границы между Украиной и Россией.