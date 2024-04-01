«Нам предлагали запускать в туннели кабанов» 1.04.2024, 10:04

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С начала войны израильтяне передали военным 507 советов по улучшению работы ЦАХАЛ.

Все они прошли через израильского майора Дану Даян, офицера по работе с обращениями граждан, и ее небольшое подразделение, пишут «Детали».

Конечно, предложения, как лучше бороться с ХАМАСом, только часть ее работы. Сюда звонят и военные, и гражданские со своими вопросами, предложениями, просьбами.

В начале войны число обращений необычайно выросло. Если обычно майор Даян и ее бойцы получали по 800 звонков в день, то теперь были вынуждены отвечать на 4-5 тысяч каждые сутки.

– Первые два месяца людей больше всего заботило благополучие солдат. Очень многие хотели стать волонтерами, – вспоминает Дана Даян. – Некоторые – уже пожилые, давно отслужившие в армии. Было немало волонтеров за 70 или даже за 80, все хотели прийти и помочь.

Желающих, даже в преклонном возрасте, перенаправляли в управление личного состава, в тот его отдел, что занимается резервистами. Только людей, не служивших в армии, пристроить не могли. Таковы армейские правила.

– Потом начался вал обращений за сертификатами о прохождении службы в боевых войсках. Граждане хотели подтвердить свой опыт, чтобы получить лицензию на гражданское оружие, – рассказывает офицер.

На начало войны пришелся и пик советов. С 7 октября по 31 декабря израильтяне передали военным 327 предложений. За три месяца нового года – только 180.

Советовали, в основном, по поводу наземной операции и туннелей. Люди спешили поделиться своим мнением о том, вводить ли войска в Газу и если да, то когда. И, конечно, как быть с подземными сооружениями ХАМАСа.

Во время операции «Несокрушимая скала» ЦАХАЛ впервые столкнулся с проблемой террористических туннелей. И тогда же гражданские начали придумывать, что с ними делать.

– Я в то время уже работала с обращениями граждан, – вспоминает майор Даян. – Помню, позвонил мужчина, много лет назад служивший в инженерных войсках. Он признался, что никогда не имел дела с туннелями, но хотел предложить, как с ними поступать. Я тогда еще подумала: как же так, человек этих туннелей не видел, но что-то придумал. Тем не менее, передала его советы специалистам. Всякая информация может принести пользу.

Стоило начаться войне, как граждане засыпали ЦАХАЛ идеями по борьбе с туннелями. Предлагали заливать их морской водой, что, собственно, военные в некоторых случаях и делают.

– Самая необычная идея состояла в том, чтобы запустить в туннели кабанов или других диких животных, чтобы они там убили террористов, – рассказывает Дана Даян.

Некоторые люди, не служившие, но с техническими навыками, предлагали разработать новые виды вооружений. Предлагали использовать свои патенты, готовы были поделиться своими изобретениями.

Все, даже самые странные, на первый взгляд, предложения передаются дальше по инстанции. Там уже разберутся, что может помочь. Большую часть советов передают в управление планирования военных операций. Все, что связано с помощью раненым, – в управление, занимающееся пострадавшими.

Подразделение по работе с обращениями граждан работает круглые сутки и в любой день, включая шабаты и Йом Кипур. Смена длится 4,5 часа, на которой дежурит по 10-12 человек.

Сюда набирают молодых солдат, чаще девушек, сразу после курса молодого бойца. Они должны пройти определенную психологическую подготовку. Ведь даже если ответ отрицательный, они должны знать, как его правильно дать. В начале войны подразделения усилили резервистами, которые когда-то прошли в нем срочную службу.

– К моему удивлению, оказалось, что потом на гражданке очень мало кто из них работает в колл-центрах и телефонных сервисах. Я-то думала, что после 2 лет такого опыта это логичное продолжение карьеры, – признается майор Даян.

Сотрудники могут поговорить на иврите и на английском. Была одна русскоязычная девушка, но недавно перевелась в боевые войска. На арабском обращений не поступает.

– Но, если понадобится, я найду переводчика. У нас на базе есть и другие отделы, – уверена майор.

Сейчас поток обращений заметно спал. Подразделение получает примерно 1000 звонков в сутки. Электронных писем – еще меньше. И большая часть всего этого – обычная армейская рутина.

Младший офицер просит проконсультировать его по форме одежды. Солдат хочет узнать, вправе ли командир оставлять его на базе и не отпускать в увольнительную. Звонят родные и друзья бойца, который уже несколько месяцев в Газе, и требуют поскорее дать ему отпуск или хотя бы организовать телефонный звонок.

Советов стало совсем мало. Иногда поступают предложения, как организовать защиту людей на севере страны от ударов «Хизбаллы».

А вот насчет военной операции в Рафиахе никто ничего не советует. Так же, как и по поводу послевоенного устройства Газы. Может быть, у израильтян нет на это счет идей. А может быть, они обращаются напрямую в правительство.