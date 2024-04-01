«Радыё Свабода»: В Украину могли завозить топливо из Беларуси 1.04.2024, 10:30

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По поддельным сертификатам

В Украину завозили топливо по поддельным сертификатам. Оно могло происходить из Беларуси или России. Об этом пишет «Радыё Свабода».

Журналисты обратили внимание на судебные решения в отношении руководителя ООО «Юма Трейд». Директор в прошлом году был несколько раз оштрафован за нарушение таможенных правил ввоза дизельного топлива. Как следует из судебных решений, топливо было ввезено на основании сертификата литовского НПЗ Orlen Lietuva, однако позднее выяснилось, что литовская компания такой документ не выдавала. В таможенной службе пришли к выводу, что поддельный сертификат был использован для того, чтобы скрыть происхождение топлива, которое могло происходить из России.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения России, в Украине приняли технический регламент, согласно которому во время военного положения ввоз топлива из Беларуси и России запрещен.

В определенный момент Orlen Lietuva проинформировала украинские власти, что поставщики топлива могли использовать ее сертификаты для сокрытия происхождения топлива из Беларуси и России. После этого в Украине начали проверять документы, на основе которых были оформлены сотни таможенных деклараций.

В публикации отмечается, что экспертизы, упоминаемые в судебных решениях, подтверждают, что показатели топлива не соответствуют заявленным в таможенных документах. Однако при этом происходждение нефтепродуктов в судебных решениях не указывается.

По информации издания, поставками нефтепродуктов из стран Балтии занимались многие компании. Чаще всего они покупали топливо у посредников, которые никогда не занимались переработкой нефти.

Топливо доставлялось морем из эстонского порта Мууга в порти Риги, где оно хранилось и оформлялось на территории СЭЗ SIA Pars Terminals. При этом задействовались танкеры под различными флагами, в том числе российским и мальтийским. В Риге топлиов загружалось в автомобильные цистерны и перевозилось в Украину автотранспортом.