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Украинский спецназ уничтожил российскую РЭБ «Житель»

  • 1.04.2024, 10:33
Украинский спецназ уничтожил российскую РЭБ «Житель»
иллюстративное фото

Видеофакт.

На Запорожском направлении украинскими защитниками уничтожено российское средство радиоэлектронной борьбы «Житель». Об этом сообщают Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины в Telegram.

В частности, во время ведения разведки на Запорожском направлении операторы 3-го отдельного полка ССО обнаружили АСП Р-330Ж «Житель».

«На вражескую цель операторы навели огонь ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате слаженной работы комплекс РЭБ «Житель» уничтожен», - отмечается в сообщении.

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