«Веселее стал и шесть килограммов сбросил» 1.04.2024, 10:43

Белорусский айтишник работает на польской стройке и рад.

Полезный телеграм-канал для айтишников в Польше Dzik Pic рассказал историю белоруса, который пришел в ИТ после контракта в армии, а потом очутился на стройке в Варшаве, пишет devby.io.

Военно-айтишный контракт

— Я быстро вылетел из БГУИР и пошел в армию. В промежутке успел пройти курсы от центра занятости — получил гражданскую специальность оператора ЭВМ и военную радиотелеграфиста. И уже в армии поступил на заочку МГВРК — это высший радиотехнический колледж при БГУИР.

Когда срочная служба подходила к концу, мне предложили пойти на контракт. Тогда как раз был 2009-й, в Беларуси бахнул очередной экономический кризис. Я подумал, куда я смогу устроиться со своим образованием, и согласился.

Контракт был, можно сказать, военно-айтишный. Еще и в части, которая находилась буквально в ста метрах от родительского дома в Пинске. Как старший техник комплекса систем автоматизации я обслуживал сервер и «локалку» и проводил обновления баз данных на автодорожном пункте пропуска. То есть мне хватало базовых знаний системного администрирования и Oracle.

Так я отработал два контракта или пять лет.

Причем первый контракт прошел отлично — работал сутки через трое, получал 500−1000 долларов и еще успевал подрабатывать. А вот второй контракт был уже похуже: начались изменения, упали зарплаты и снова бахнул кризис. Уже будучи прапорщиком я получал чуть-чуть больше, чем наша уборщица — 200−300 долларов.

Друзья зовут: охранные системы и гемблинг

Под конец я уже просто мечтал свалить из армии. Понимал, что не вписываюсь в эту армейскую систему с ее системой субординации, где люди старше тебя по званию несправедливо наглеют. То есть, тут, в погонах, ты имеешь силу, но выйди за забор — и ты никто, я тебя пинками гонять буду.

Уходил я в никуда. Но, к счастью, друг в Минске позвал в свою компанию по установке пожарных охранных сигнализаций и видеонаблюдения. Там я проработал 4 года, с 2014-го по 2018-й.

Мы уже начали локальную сеть захватывать. То есть приходили, сразу устанавливали сервера, раскидывали «локалку» и подключали к этим серверам видеокамеры. Вплоть до того, что я программировал на JavaScript, как видеокамеры должны реагировать на движущиеся объекты.

Но потом опять грянул кризис, снова все как-то стало похуже. Так что когда друг детства позвал меня в контору, которая занималась онлайн-гемблингом, я согласился.

На начальном этапе у меня был чисто технический саппорт — связь с клиентами через почту, если что-то конкретно поломалось, то решаем проблему. Но потом нас объединили с обычной поддержкой пользователей, которые занимались начислением бонусов, успокаиванием крупных клиентов и всякой такой ересью.

И вдобавок к техподдержке мы стали заниматься ж**олизством людей с большими бабками. Вместо электронных писем появились лайв-чаты, это очень утомляло. Но зато зарплату платили вовремя — чуть больше 1000. Смены по шесть часов, два выходных в неделю. Все было классно — пока я не начал выгорать от колоссального общения с людьми.

Последние месяцы я уже работал через силу — и понимал, что работаю плохо.

Варшава-2023 и поиски работы в ИТ

А тут еще добавился и переезд в Польшу. «Сутки» мы не сидели, но сначала к родителям жены пришли с обыском, а потом и в ее профессиональном сообществе психотерапевтов начались проблемы. Мы решили не ждать, когда за нами придут, и летом 2023-го приехали в Варшаву.

Моя виза закончилась в сентябре. Несколько месяцев, пока ждал ВНЖ, находился в прострации. Было страшно уволиться, потому что боялся, что больше нигде не пригожусь, плюс еще стресс выгорания. Но в итоге решился — и в январе ушел после шести лет в фирме по обоюдному согласию.

Поначалу искал в Польше работу тестировщиком — потому что, по сути, я этим и занимался: составлял списки багов и тестил их с технической поддержки.

Но в польских фирмах требовали уровень владения польским В1, а в русскоговорящих, белорусских — опыт по специальности от пяти лет при зарплате как у джуна в польских фирмах.

Время шло, нужно было срочно куда-то устраиваться, чтобы платить за квартиру. Я уже думал идти грузчиком в Auchan или DPD Polska. Но затем столкнулся со знакомым, который работает на стройке.

Оказалось, что он проводит отопление, канализацию, короче, занимается доставкой воды в квартиры. И я подумал, что похожий опыт у меня уже имеется — только в Минске я клал провода для видеосистемы, а тут надо трубы.

Трубы

Пришел, пообщался с начальником, и он меня взял. Работаю официально по умове о праце, за две недели заработал уже чуть больше 3500 злотых (около 880 долларов) «на руки». А главное, в отличие от техподдержки, я не так устаю морально. Тут не нужно общаться с тупыми, да еще и зависимыми людьми. Ты просто делаешь свою работу — и, главное, видишь ее результат.

Если хочешь заработать больше — делаешь больше. У нас есть люди, которые работают пять дней в неделю и еще и в субботу выходят, чтобы по итогу получить 10−12 тысяч злотых (2500−3000 долларов). Но я так не могу, это тяжело и может привести к выгоранию. Всех денег не заработаешь.

Мы работаем по уже готовому, рассчитанному до миллиметра проекту. И в целом от тебя зависит подумать, где какие соединения будут. Ничего супертяжелого нет, даже трубы пластиковые, то есть легкие. Устаешь, но не смертельно.

Да, после работы мне может быть тяжеловато зайти в магазин — но зато голова свежая и чистая. На прошлой же работе приходилось после смены полтора-два часа смотреть в потолок или листать тупые тиктоки, чтобы отойти.

Но я все равно думаю, что это временная работа. Мы хотим с женой еще попутешествовать, а на стройке удаленку, как в ИТ, не возьмешь. Ну и хотим купить дом. Я планирую делать ремонт сам, а с такой работой нужно или увольняться, или нанимать второго человека себе в помощь. Так что буду учить польский и возвращаться в айтишку.

Но на этот раз стану выбирать место очень тщательно. Не хочется опять свалиться в эту яму, где ты просто не понимаешь, ради чего все это делаешь. Потому что работа ради работы убивает душу. А здесь даже жена заметила, насколько я изменился, стал веселее и даже 6 килограммов сбросил.