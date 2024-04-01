Путин пропустил реальный удар Владимир Пастухов

1.04.2024, 10:51

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Слишком увлекся борьбой с «бумажным тигром» на Западе.

Как и предполагалось, теракт в «Крокусе» мало что изменил в общей расстановке сил и в тенденциях эволюции системы. То, что и так до теракта созрело (усиление давления на российское общество, дальнейшие ограничения свободы информации и так далее), «упало» с дерева.

То, что пока не созрело (смертная казнь, полное отключение Интернета и так далее) задрожало, но не упало и осталось висеть на дереве желаний власти дамокловым мечом.

Все сразу не упало не потому, что ему не хватило теракта, а потому, что еще не созрело. Система живет своей жизнью, и никакое событие само по себе не меняет траекторию ее движения.

Но вот в сумме некоторое количество повторяющихся событий может к этому привести. Тут нужно не разовое, а постоянное воздействие.

Открытым, по крайней мере для меня, остается вопрос о том, был ли теракт в «Крокусе» тем единичным событием, которое только ускоряет вращение системы по уже установленной орбите, или он открывает эпоху, в которой можно ожидать множества повторяющихся событий (например, терактов), которые как космический мусор сделают невозможным дальейшее нахождение системы на орбите и заставят ее снизиться вплоть до того, чтобы войти в те плотные слои социальной атмосферы, в которых есть шанс сгореть?

Второе пока не очевидно, но не исключено. Я бы осторожно высказался в том духе, что, если бы за терактом в «Крокусе» действительно стояли украинские и американские (британские, израильские, марсианские и так далее) спецслужбы, то это была бы как раз очень хорошая новость для Кремля.

В этом смысле основанием для пропагандистской кампании об «украинском следе» является не только циничный политический расчет, но и стремление выдать желаемое за действительное. Так для них на самом деле было бы существенно проще.

Потому что теракт по заказу спецслужб, пусть даже самых могущественных, это всегда штучный товар, а значит, и лимитированная угроза. А вот террористическая атака со стороны исламского подполья – это второй фронт и война по безлимитному тарифу.

Кремль не учел, что право выбрать себе удобного врага – это привилегия, не каждому доступная. Для Кремля политически Запад и Украина являются как раз удобными «историческими» врагами, которых он сам себе назначил и с удовольствием с ними борется.

Это война, которую в Кремле хотелось бы вести вечно, потому что она мобилизует население и легитимизирует вечное правление путинского клана. Проблема в том, что, помимо выдуманных, существуют еще и реальные «системные» враги – извечная «степь».

Это враги, которые на самом деле не возражали бы, если бы Россия исчезла. Не исключено, что Путин, увлекшись борьбой с «бумажным тигром» на Западе, пропустил реальный удар в спину от тех, кто всегда готов воспользоваться слабостью России. Ближайшее будущее покажет, насколько это предположение верно.

Владимир Пастухов, Telegram