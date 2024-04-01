Затишье перед бурей: Z-канал озвучил преимущества ВСУ на Херсонщине в районе Крынок

Затишье перед бурей: Z-канал озвучил преимущества ВСУ на Херсонщине в районе Крынок1
- 1.04.2024, 11:07
- 3,692
Украинцы сохраняют за собой важный плацдарм.
В Генштабе Украины сообщили, что 31 марта армия Путина в очередной раз безуспешно атаковала позиции ВСУ в районе Крынок.
Аналитики из Института изучения войны решили проанализировать ситуацию на этом участке фронта, отталкиваясь от информации из украинских и российских источников.
По словам Гуменюк, ежедневно противник пытается атаковать позиции ВСУ в Крынках с помощью одной или трех атак, в которых принимают участие исключительно пехотинцы без поддержки бронетехники.
Гуменюк также заявила, что вражеская группировка войск «Днепр» из оккупированного Крыма перебрасывает военную технику и живую силу в неустановленное место. Для этой цели противник использует слишком сложную логистику, чтобы ВСУ ничего не выведали и не нанесли удар.
С одной стороны, у «Днепра» есть военная техника и живая сила для проведения ротации, однако нет достаточных сил, чтобы перейти в наступление.
Один из Z-каналов сообщил о том, что в районе Крынок сейчас определенное затишье, а бои ведут в основном беспилотники.
При этом ВСУ имеют хорошие системы РЭБ, лучшую координацию между операторами дронов и артиллерийским подразделениями.