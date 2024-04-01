закрыть
1 апреля 2024, понедельник, 12:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Затишье перед бурей: Z-канал озвучил преимущества ВСУ на Херсонщине в районе Крынок

1
  • 1.04.2024, 11:07
  • 3,692
Затишье перед бурей: Z-канал озвучил преимущества ВСУ на Херсонщине в районе Крынок

Украинцы сохраняют за собой важный плацдарм.

В Генштабе Украины сообщили, что 31 марта армия Путина в очередной раз безуспешно атаковала позиции ВСУ в районе Крынок.

Аналитики из Института изучения войны решили проанализировать ситуацию на этом участке фронта, отталкиваясь от информации из украинских и российских источников.

По словам Гуменюк, ежедневно противник пытается атаковать позиции ВСУ в Крынках с помощью одной или трех атак, в которых принимают участие исключительно пехотинцы без поддержки бронетехники.

Гуменюк также заявила, что вражеская группировка войск «Днепр» из оккупированного Крыма перебрасывает военную технику и живую силу в неустановленное место. Для этой цели противник использует слишком сложную логистику, чтобы ВСУ ничего не выведали и не нанесли удар.

С одной стороны, у «Днепра» есть военная техника и живая сила для проведения ротации, однако нет достаточных сил, чтобы перейти в наступление.

Один из Z-каналов сообщил о том, что в районе Крынок сейчас определенное затишье, а бои ведут в основном беспилотники.

При этом ВСУ имеют хорошие системы РЭБ, лучшую координацию между операторами дронов и артиллерийским подразделениями.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин