Затишье перед бурей: Z-канал озвучил преимущества ВСУ на Херсонщине в районе Крынок 1 1.04.2024, 11:07

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Украинцы сохраняют за собой важный плацдарм.

В Генштабе Украины сообщили, что 31 марта армия Путина в очередной раз безуспешно атаковала позиции ВСУ в районе Крынок.

Аналитики из Института изучения войны решили проанализировать ситуацию на этом участке фронта, отталкиваясь от информации из украинских и российских источников.

По словам Гуменюк, ежедневно противник пытается атаковать позиции ВСУ в Крынках с помощью одной или трех атак, в которых принимают участие исключительно пехотинцы без поддержки бронетехники.

Гуменюк также заявила, что вражеская группировка войск «Днепр» из оккупированного Крыма перебрасывает военную технику и живую силу в неустановленное место. Для этой цели противник использует слишком сложную логистику, чтобы ВСУ ничего не выведали и не нанесли удар.

С одной стороны, у «Днепра» есть военная техника и живая сила для проведения ротации, однако нет достаточных сил, чтобы перейти в наступление.

Один из Z-каналов сообщил о том, что в районе Крынок сейчас определенное затишье, а бои ведут в основном беспилотники.

При этом ВСУ имеют хорошие системы РЭБ, лучшую координацию между операторами дронов и артиллерийским подразделениями.