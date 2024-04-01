Болгария будет выдавать «шенген» белорусам в девяти городах 2 1.04.2024, 11:17

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Будет выдавать визы и Румыния.

В Шенгенскую зону Румыния и Болгария вошли 31 марта. Связано это с решением Совета ЕС об отмене пограничного контроля в пределах Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии на морских и воздушных границах.Таким образом у этих стран появится право выдавать шенгенские визы, пишет сайт bgmedia.

Подать документы на румынскую шенгенскую визу можно будет на сайте evisa.mae.ro.

Посольство Болгарии начнет выдавать белорусам шенген с 1 апреля. В дипмиссии отметили, что для «обеспечения более высокого уровня обслуживания заявителей» было заключено соглашение с фирмой VFS Global. Визовые центры этого оператора работают в девяти городах: Минске, Бресте, Барановичах, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве и Пинске.

Нужно будет оплатить консульский сбор €35, а также сервисный сбор визового центра — €25.