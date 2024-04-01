Россияне начали массово отказываться от кредитов и ипотеки 1 1.04.2024, 11:27

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И так слишком много долгов.

Россияне резко сократили спрос на потребительские кредиты и ипотеку. С октября 2023-го по март 2024 года количество заявок на получение потребкредитов упало на 8,7% (на 2,07 млн единиц), а на оформление ипотеки — на 28% (0,14 млн единиц). Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые приводят «Известия».

Привлекательность кредитов уменьшается, прокомментировали эти данные в Центробанке. Регулятор связывает охлаждение на рынке кредитования с растущими ставками и замедлением инфляционных ожиданий. «Если несколько месяцев назад заемщики могли привлекать кредиты в расчете на то, что завтрашняя инфляция обесценит их обязательства, то сейчас инфляционные ожидания постепенно ослабевают», — пояснили в ЦБ.

«На сокращение числа ипотечных заявок почти на 30% с октября также повлияли изменения условий выдачи на льготных условиях, в том числе снижение лимитов кредитования в крупнейших регионах страны (с 12 млн до 6 млн руб. — ТМТ)», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

На общий спрос заемщиков на новые заимствования влияет в том числе фактор закредитованности населения. Этот показатель за последние три-четыре года вырос до рекордных уровней, говорит управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

«Сформированные в последние годы долги у граждан останутся, и их значительная часть имеет долгосрочный характер, что в первую очередь обусловлено произошедшим и своевременно не сдержанным бумом ипотечного кредитования», — пояснил представитель «Эксперт РА». Он прогнозирует, что снижение спроса на кредиты будет продолжаться ближайшие несколько месяцев, а темпы роста рынка потребкредитов могут показать двукратное замедление.

В 2024 году Центробанк ожидает замедления роста розничного кредитования до 5–10% против 23% в прошлом году. При этом ЦБ рассчитывает, что темпы прироста необеспеченного кредитования в 2024-м не превысят 3–8%, а ипотеки — 7–12%.