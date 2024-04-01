Forbes выдвинуло свою версию разбития колонны россиян под Авдеевкой 1 1.04.2024, 11:37

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Работали дроны и артиллерия.

30 марта российская армия совершила, скорее всего, один из самых масштабных танковых штурмов за 25 месяцев полномасштабной войны. ВСУ разгромили вражескую колонну врага под Авдеевкой.

Авторы издания Forbes сообщили, что на дороге к западу от руин Авдеевки после штурма россияне оставили треть своих танков.

«Дорогостоящее нападение российских сил подчеркивает две противоречивые тенденции, поскольку война по выбору России продолжается третий год. За несколько недель до субботнего штурма российские полки и бригады, очевидно, не хватало транспортных средств после того, как потеряли сотни из них во время захвата Авдеевки еще в середине февраля - в основном развернули пешеходную пехоту для наступления на запад от города», - говорится в материале Forbes.

Другая тенденция - то, что украинцы смогли победить такую большую и хорошо вооруженную российскую армию.

«Несмотря на трудности с нехваткой ключевых боеприпасов, украинские бригады все еще способны к жесткой обороне - часто с помощью комбинации мин, артиллерии, противотанковых ракет и взрывоопасных беспилотных летательных аппаратов», - подчеркивает Forbes.

Оператор беспилотника 36-й бригады морской пехоты Украины написал на странице в X Kriegsforscher, что украинская 25-я бригада заметила колонну из 48 единиц тяжелой техники и ударила по ней. Выведено 12 танков и восемь БМП.

Журналисты Forbes пишут, что непонятно, каким образом 25-я бригада уничтожила рекордно большую российскую танковую колонну, но предположили свою версию.

«Стандартная тактика обороны украинских войск заключается в том, чтобы с помощью беспилотников обнаружить российскую штурмовую группу и разбить ее метким артиллерийским обстрелом. Артиллерия разбрасывает российскую технику. Дезорганизованные уцелевшие становятся легкой мишенью для беспилотников FPV, которые атакуют отдельных солдат и транспортные средства. Мины и противотанковые ракеты могут усилить разбитие», - пишут авторы издания.