Как Лукашенко разваливает белорусскую армию 7 1.04.2024, 11:44

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Наш ВПК полностью работает на РФ.

Еще до 2022-го года РФ использовала производственные возможности и технологические разработки белорусского ВПК, но с началом полномасштабной агрессии против Украины она оккупировала уже более 67% этой отрасли, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Собственные оборонные силы Беларуси не получают необходимого развития, а Лукашенко не способствует этому, лишь продолжает финансировать российскую армию. Средства, которые отдал российской армии Лукашенко, могли бы улучшить армию и усилить границы Беларуси в случае нападения на страну. Однако Лукашенко это не интересует, ему лишь бы не потерять свою власть.

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