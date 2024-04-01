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Как Лукашенко разваливает белорусскую армию

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  • 1.04.2024, 11:44
  • 4,018
Как Лукашенко разваливает белорусскую армию

Наш ВПК полностью работает на РФ.

Еще до 2022-го года РФ использовала производственные возможности и технологические разработки белорусского ВПК, но с началом полномасштабной агрессии против Украины она оккупировала уже более 67% этой отрасли, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Собственные оборонные силы Беларуси не получают необходимого развития, а Лукашенко не способствует этому, лишь продолжает финансировать российскую армию. Средства, которые отдал российской армии Лукашенко, могли бы улучшить армию и усилить границы Беларуси в случае нападения на страну. Однако Лукашенко это не интересует, ему лишь бы не потерять свою власть.

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