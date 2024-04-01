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Россия сбросила две 500-килограммовые бомбы на Белгородскую область

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  • 1.04.2024, 11:54
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Россия сбросила две 500-килограммовые бомбы на Белгородскую область

Это уже 16 случай за последние две недели.

Еще две авиабомбы 500-килограммовые авиационные бомбы с фугасной боеголовкой сбросили российские самолеты на Белгородскую область, пишет российское издание ASTRA со ссылкой на источники.

Сообщается, что 31 марта ФАБ-500 нашли в районе хутора Нина. А в районе села Крюково нашли воронку, в которой, предварительно, также находится ФАБ-500.

По данным издания, это уже 16 случай «внештатного схода» авиабомб на территории Белгородской области за последние две недели.

В Сети пишут, что пока белгородцев спасает низкое качество бомб, большинство из которых не разрываются, но уже были случаи «поражения целей». Причинами происходящего называют как падение квалификации и опыта наземного персонала военных аэродромов, так и о проблемах с самими бомбардировщиками из-за износа.

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