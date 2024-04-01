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Партия теряет высоту

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  • Телеграм-канал «Занимательная конспирология»
  • 1.04.2024, 13:24
  • 4,244
Партия теряет высоту

Такое не скажет даже двойник российского президента.

Когда люди начинают сравнивать Турцию Реджепа Эрдогана и Россию Владимира Путина – это сравнение не сравнимого. В Турции крупнейшая оппозиционная партия может победить правящую, а в России нет даже оппозиционной партии – все задавлено.

Мэрами столиц – Стамбула и Анкары становятся кандидаты от оппозиции жестко критикующие президента. А теперь представим себе мэром Москвы Дмитрия Гудкова, а Петербурга Максима Резника. Не можем такого даже представить. Такие мысли караются в России соответствующими статьями Уголовного кодекса.

Президент Эрдоган выходит к народу и говорит, что его партия «теряет высоту». Представим, что Владимир Путин выступая говорит, что «Единая Россия» проиграла выборы и «теряет высоту». Такое не скажет даже двойник российского президента – испугается.

Именно поэтому в Турции есть демократия и возможность для мирной трансформации режима, а в России – сами понимаете.

Телеграм-канал «Занимательная конспирология»

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