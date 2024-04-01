Россия ведет охоту на первых лиц Украины Леонид Невзлин

1.04.2024, 14:51

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Атака на «Крокус» будет использована для «прикрытия».

Мои источники в Кремле подтверждают, что Россия, помимо террора гражданского населения и уничтожения энергетической инфраструктуры, активно ведет охоту на первых лиц Украины.

Из недавних примеров - удар по центру Киева баллистическими ракетами 25 марта. Цель - объекты СБУ. Один из которых должен был посетить Владимир Зеленский - президент собирался встретиться с руководством украинской спецслужбы в ведомственный праздник. Встреча была отменена в последний момент, а ракеты были сбиты системами ПВО.

По моей информации, это не единственный случай за последнее время, когда российские войска пытаются ударить по руководству страны, Вооруженных сил Украины и разведывательных органов. Собеседники утверждают, что эта практика будет только усиливаться.

Эти сведения подтверждает и вчерашняя бредовая нота российского МИД, в которой Москва притягивает Украину к теракту в «Крокусе» и требует «выдачи» главы СБУ Василия Малюка. Свои преступления путинский режим, по старой чекистской привычке, всегда пытается прикрыть какими-то фиктивными бумажками или решениями якобы коллегиальных органов, вроде Совбеза РФ, Совета Федерации и так далее.

Очевидно, теракт под Москвой будет использован для «прикрытия» попыток убийства руководства Украины.

Леонид Невзлин, Telegram