Ограничения на посещение лесов введены во всех областях Беларуси 2 1.04.2024, 15:03

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Опубликована карта.

Ограничения на посещение лесов действуют во всех областях Беларуси, сообщает БелТА со ссылкой на сайт Министерства лесного хозяйства.

По данным на утро 1 апреля, такие меры действуют во всех районах Брестской области, а также Гродненской — за исключением Щучинского и Мостовского. В Минской области ограничения введены в Солигорском, Воложинском, Борисовском, Пуховичском, Червенском и Крупском районах.

Посещение лесов ограничено и в ряде районов Витебской, Могилевской и Гомельской областей.