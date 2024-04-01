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Ограничения на посещение лесов введены во всех областях Беларуси

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  • 1.04.2024, 15:03
  • 1,466
Ограничения на посещение лесов введены во всех областях Беларуси

Опубликована карта.

Ограничения на посещение лесов действуют во всех областях Беларуси, сообщает БелТА со ссылкой на сайт Министерства лесного хозяйства.

По данным на утро 1 апреля, такие меры действуют во всех районах Брестской области, а также Гродненской — за исключением Щучинского и Мостовского. В Минской области ограничения введены в Солигорском, Воложинском, Борисовском, Пуховичском, Червенском и Крупском районах.

Посещение лесов ограничено и в ряде районов Витебской, Могилевской и Гомельской областей.

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