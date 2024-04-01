СБУ начала «охоту» на Маргариту Симоньян 6 1.04.2024, 15:17

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Пропагандистка получила подозрение сразу по четырем статьям.

Служба безопасности Украины задокументировала новые преступления российской пропагандистки Маргариты Симоньян, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину и убийств мирного населения.

Фигурантка возглавляет пропаганду Кремля – телеканал «RT» и входит в медийный пул диктатора Путина. По данным следствия, она одной из первых поддержала полномасштабное вторжение России и военные преступления русских оккупантов, сообщила СБУ на своей странице в Facebook.

Также Симоньян множество раз агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Она регулярно распространяет кремлевские нарративы в виде авторских сообщений на собственном Телеграмм-канале и в эфирах российских телеканалов.

Прежде всего, речь идет о ее участии в телевизионной передаче еще одного пропагандиста – Владимира Соловьева.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Симоньян о новом подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 442 (геноцид);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

«Поскольку злоумышленница скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности», - подытожили в СБУ.