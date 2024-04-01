В «замкадном» Минске продается современный коттедж с оригинальными задумками в интерьере 1 1.04.2024, 15:31

1,544

Цена приятно удивляет.

В Минске, в «замкадном» микрорайоне Сокол, продается коттедж для большой семьи. Он современный, с пристроенным гаражом, печью-камином и оригинальными задумками в интерьере. Построен на совесть и полностью готов к проживанию. Отметим, что квадратный метр в нем стоит всего 790 долларов, пишет realt.by.

Микрорайон Сокол относится к Первомайскому району столицы, но находится в 20 минутах от Минска по Могилевскому направлению — этакий городской загородный район с хорошим природным окружением. Так как административно этот часть Минска, то инфраструктура здесь хорошо развита. В шаговой доступности от дома расположены магазины, детские садики, школа, спортивные секции, база отдыха «Огонек», кафе и многое другое.

Хорошее транспортное сообщение с Минском — от дома до станции метро «Могилевская» можно добраться за 20 минут по скоростной трассе на автомобиле или городским транспортом. Автобусная остановка в 5 минутах ходьбы от дома.

Дом двухэтажный, с пристроенным гаражом. Фундамент ленточный, утепленный. Стены из газосиликатных блоков (400 мм), утеплены минеральной ватой (80 мм). Перекрытия железобетонные, на крыше — мягкая кровля Shinglas (трехслойная), утеплена минеральной ватой (300 мм). В доме установлены окна ПВХ (Veka), толщина профиля 70 мм, фурнитура — Roto NT. Фасад отделан декоративной штукатуркой. Часть строения облицована плиткой под кирпич ручной формовки, частично деревом. Дом введен в эксплуатацию.

Общая площадь 215 м2. На первом этаже находятся кухня-столовая, гостиная с панорамными окнами, камином и выходом на террасу, гостевая комната, тамбур, прихожая и санузел. Из дома можно выйти, минуя улицу, в котельную и гараж.

Планировка оригинальная, с промежуточным этажом (над гаражом) — здесь расположена жилая комната с гардеробом и санузлом.

Под крышей разместились еще три жилые комнаты и санузел.

В доме все готово к проживанию — чистовая отделка сделана, имеется бытовая техника и мебель.

Все коммуникации разведены и подключены: электричество 3 фазы по 6,5 кВт каждая, центральные водоснабжение и канализация, скважина глубиной 26 метров. Отопление — газ и твердотопливный котел. Полы первого этажа теплые, облицованы плиткой, в спальнях стоят радиаторы.

Участок крайний на улице, за ним начинается лес, дорога к нему асфальтированная. На 13 сотках сделано частичное благоустройство, имеется сарайчик и детская площадка.

За этот загородный дом в «замкадном» Минске стоит 170 000 долларов.