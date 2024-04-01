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Украинский спецназ отбил вражеский «мясной» штурм на Донетчине

  • 1.04.2024, 15:39
  • 1,148
Украинский спецназ отбил вражеский «мясной» штурм на Донетчине

Ликвидированы по меньшей мере полтора десятка оккупантов.

Бойцы батальона спецназначения «Донбасс» из 18-й Славянской бригады Нацгвардии Украины уничтожили три вражеские бронемашины и ликвидировали по меньшей мере полтора десятка оккупантов при попытке врага штурмовать украинские позиции вблизи Северска на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, результат боевой работы спецназовцев опубликован в соцсетях.

«Батальон специального назначения «Донбасс» 18-й Славянской бригады НГУ без устали уничтожает российских оккупантов в районе Сиверска во время «мясных» штурмов», - отмечает автор публикации в комментарии.

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