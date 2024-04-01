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НАТО на Кавказе

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  • Телеграм-канал «Вольнодумец»
  • 1.04.2024, 16:21
  • 5,308
НАТО на Кавказе

Альянс решительно перешагнул «красные линии Кремля».

Все хорошо понимают, что основной причиной недавней поездки Генсека НАТО Йенса Столтенберга на Кавказ послужили резко изменившиеся геополитические интересы стран этого региона и наметившийся отличительный от российского путь развития Армении, Азербайджана и Грузии.

Если Азербайджан еще два года назад заручился поддержкой Турции - страны НАТО в конфликте с Арменией, то Армения в последние полгода резко отвернулась от России, так как никакой помощи, кроме обещаний она от России не получила. Никол Пашинян приостановил участие в ОДКБ, даже несмотря на то, что российская военная база пока остается на территории Армении.

Это не мешает ему говорить о возможном переходе армии на стандарты НАТО и обучение офицеров по НАТОвским программам.

И хотя до каких-то конкретных шагов Армении, Азербайджана и Грузии в сторону НАТО еще далеко, но спазмы в Кремле уже наблюдаются. Там понимают, что действовать НАТО будет через Турцию, имеющую тесные контакты с Баку и стремясь полностью избавиться от политической и экономической зависимости от России, кавказские страны выберут демократический путь развития.

В связи этим в Москве лихорадочно составляют планы противодействия распространению НАТО на Кавказ. Но что может в нынешней весьма непростой ситуации политический банкрот, опирающийся разве что на ядерную бомбу?

Путина пока успокаивают тем, что сближение Азербайджана с НАТО через Турцию в какой-то мере возможно, но для двух других стран весьма проблематично. В Москве полагают, что вряд ли православной Армении и Грузии понравится мусульманский проводник в НАТО. При этом забывают, что еще в июле 2008 года Грузия вместе с Украиной могла получить ПДЧ в НАТО!

Но переживания Кремля из-за НАТО на Кавказе не беспочвенны. Если в недалеком будущем страны Кавказа смогут стать членами Альянса, для России наступит проблема безопасности в Черноморском бассейне.

При этом, даже если Россия останется в Крыму, то при определенных раскладах «Черное море» может стать «внутренним» морем стран НАТО, каким сейчас фактически стало Балтийское море. Российские корабли конечно смогут ходить вдоль российского берега и даже перевозить помидоры, но куда-то выйти из мышеловки они не смогут.

И это будет еще одним результатом, которого добился Путин, начав войну в Украине. Первый результат уже есть: Альянс решительно перешагнул «красные линии Кремля» и безболезненно зашел в Финляндию и Швецию. В результате НАТО приблизилось к России и увеличило протяженность общей границы с РФ на 1300 км. Радуйтесь россияне, это все благодаря прозорливому бункерному маньяку.

Телеграм-канал «Вольнодумец»

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