закрыть
1 апреля 2024, понедельник, 17:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанин снял на видео забытую карточку у банкомата и вызвал дискуссию в TikTok

1
  • 1.04.2024, 17:02
  • 1,558
Минчанин снял на видео забытую карточку у банкомата и вызвал дискуссию в TikTok

Что ответили подписчики?

Один из активных пользователей TikTok опубликовал видео, на котором около банкомата лежала карточка. Судя по всему, это сделали ненарочно, и её просто забыли. Ситуация рядовая, но вот почему карту не украли?

«Белорусы — это лучшая нация на свете», — такими словами начал короткий видеоролик мужчина. Затем он подошёл к банкомату и крупным планом заснял карту одного из отечественных банков, пишет telegraf.news.

«Пришёл снять деньги, а тут лежит карточка. Её кто-то забыл, и неизвестно, когда. Её просто достали и положили. Смотрите, никто не ворует. Просто лежит на месте и ждёт хозяина», — прокомментировал автор видео.

«Это не карточка, это срок за кражу лежит, поэтому никто не берёт…» — написала под роликом одна из женщин, а другая добавила:

«Сваруй! И года три передачи носить будут!»

«В Беларуси наказывают за то, что нашёл карточку и не вернул», — высказал мнение ещё один пользователь, а другой, возможно, поделился собственным опытом, написав, что «суровые законы отрезвляют…»

«Белорусы самые справедливые, с великим понятием о жизни», — подытожили в комментариях.

Что делать, если нашёл чужую банковскую карту?

«Самое главное, чего нельзя делать, – тратить с неё деньги», — предупредили в МВД. «В зависимости от обстоятельств оплата покупок чужой картой может быть квалифицирована как кража или мошенничество. Это уголовно наказуемые преступления.»

Если вы нашли карту на улице, сообщите о находке в милицию. Если же в банкомате, — не пытайтесь завершить операцию за другого человека и извлечь его карту. Вместо этого наберите номер телефона, который указан над экраном банкомата или, опять же, позвоните в службу милиции «102».

Согласно УК РБ, подобные действия подпадают под ч.1 статьи №212 «Хищение путем модификации компьютерной информации». Если украсть найденную банковскую карту, может грозить штраф или ограничение свободы до трёх лет.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин