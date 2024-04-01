Минчанин снял на видео забытую карточку у банкомата и вызвал дискуссию в TikTok 1 1.04.2024, 17:02

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Что ответили подписчики?

Один из активных пользователей TikTok опубликовал видео, на котором около банкомата лежала карточка. Судя по всему, это сделали ненарочно, и её просто забыли. Ситуация рядовая, но вот почему карту не украли?

«Белорусы — это лучшая нация на свете», — такими словами начал короткий видеоролик мужчина. Затем он подошёл к банкомату и крупным планом заснял карту одного из отечественных банков, пишет telegraf.news.

«Пришёл снять деньги, а тут лежит карточка. Её кто-то забыл, и неизвестно, когда. Её просто достали и положили. Смотрите, никто не ворует. Просто лежит на месте и ждёт хозяина», — прокомментировал автор видео.

«Это не карточка, это срок за кражу лежит, поэтому никто не берёт…» — написала под роликом одна из женщин, а другая добавила:

«Сваруй! И года три передачи носить будут!»

«В Беларуси наказывают за то, что нашёл карточку и не вернул», — высказал мнение ещё один пользователь, а другой, возможно, поделился собственным опытом, написав, что «суровые законы отрезвляют…»

«Белорусы самые справедливые, с великим понятием о жизни», — подытожили в комментариях.

Что делать, если нашёл чужую банковскую карту?

«Самое главное, чего нельзя делать, – тратить с неё деньги», — предупредили в МВД. «В зависимости от обстоятельств оплата покупок чужой картой может быть квалифицирована как кража или мошенничество. Это уголовно наказуемые преступления.»

Если вы нашли карту на улице, сообщите о находке в милицию. Если же в банкомате, — не пытайтесь завершить операцию за другого человека и извлечь его карту. Вместо этого наберите номер телефона, который указан над экраном банкомата или, опять же, позвоните в службу милиции «102».

Согласно УК РБ, подобные действия подпадают под ч.1 статьи №212 «Хищение путем модификации компьютерной информации». Если украсть найденную банковскую карту, может грозить штраф или ограничение свободы до трёх лет.