На Бахмутском направлении ВСУ разбили бронегруппу оккупантов 1.04.2024, 17:38

Видеофакт.

Украинские бойцы ликвидировали вражескую бронегруппу в селе Ивановское, что в Донецкой области. Известно, что оккупанты пытались продвинуться в населенном пункте. Об этом сообщается в Telegram-канале «Острые козырьки», передает «Милитарный».

«Ивановское. Окрестности Бахмута, которые просто в аду держат украинские защитники. На видео попытка вражеского штурма, заехало 6 коробочек, выехали две», - подписали свое сообщение авторы канала.

Известно, что сейчас на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои за контроль над Ивановским, части которого контролируют украинская и российская армии. Недавно для того, чтобы продвинуться, российское командование на одной из улиц отправило в бой шесть бронемашин с пехотой. Такая бронегруппа состояла из боевых машин БМД-2 и БМП-2, которые атаковали украинскую пехоту с помощью своих 30-миллиметровых пушек.

Однако во время боя украинским защитникам удалось уничтожить четыре бронемашины оккупантов, две машины смогли отступить.