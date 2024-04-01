В Минздраве рассказали, от каких весенних грибов белорусам лучше отказаться 4 1.04.2024, 17:47

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Хоть они и относятся к категории съедобных.

В Министерстве здравоохранения Беларуси предупредили, что с наступлением весны на лесных полянах и у дорог появляются грибы, которые лучше не использовать в пищу. Если их неправильно обработать, человека ждёт смерть.

Грибы эти — сморчки и строчки. Дело в том, что они хоть и относятся к категории съедобных, но всё-таки условно. Перед употреблением в пищу их нужно как следует обработать. Более того, даже если в ваших старых поваренных книгах встречается много рецептов со строчками, от блюд с этим представителем класса сумчатых лучше всё-таки отказаться, предупредили в Минздраве.

Современные микологи утверждают, что в строчках содержится сильный яд гиромитрин, который не разрушается и не переходит в отвар даже при длительном кипячении. Если сморчки не проварить, то они будут содержать гемолитический яд монометилгидразин.

«Обращаем внимание, что в Беларуси за 2023 год установлено 68 случаев отравления грибами, при которых пострадал 81 человек, 4 случая закончились летальным исходом», — рассказали в Минздраве.

Первые признаки отравления сморчками появляются через 6-12 часов после приёма в пищу. Однако у детей и пациентов, которые страдают заболеваниями ЖКТ, этот срок может сократиться до 2 часов.

Симптомы отравления:

• рвота;

• головокружение;

• желудочные колики;

• головная боль;

• усталость.

При появлении первых симптомов отравления следует немедленно вызвать скорую или доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. От того, насколько быстро будет оказана помощь, зависит жизнь человека.

Минздрав рекомендует соблюдать следующие правила, чтобы не отравиться грибами:

1 Идя в лес, изучите виды грибов и собирайте заведомо съедобные грибы, которые не вызывают сомнений.

2 Перебирайте и сортируйте грибы н столько быстро, насколько это возможно. Не доверяйте это делать детям.

3 Не пренебрегайте правилами приготовления условно-съедобных грибов: их необходимо минимум дважды отваривать. Оба раза грибы после варки нужно промывать проточной водой.

4 Родители должны помнить, что грибы должны быть исключены из рациона детей.

5 Грибы нельзя есть тем, у кого болезни печени и обмена веществ, а также пожилым людям.