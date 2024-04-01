Зеленский провел «максимально конкретное» совещание с военными и членами правительства 12 1.04.2024, 17:55

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Потребности фронта меняются.

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский принял участие в трехчасовом совещании по дронам с военными и членами правительства. Как пишет gordonua.com, об этом глава государства сообщил в Telegram.

«Вместе с военными и членами правительства провели почти трехчасовое, максимально конкретное совещание по дронам. Обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщикам, разведчикам, а также по дальнобойным дронам для особых задач», – написал он.

Президент отметил, что на совещании обсуждали, как обеспечить гибкость украинского оборонно-промышленного комплекса.

«Потребности фронта постоянно меняются. Наши производители должны вовремя реагировать на них. Важные решения: об упрощении процедуры закупок, импорте комплектования, наращивании производства снарядов для дронов и обучении операторов. Проект построения комплексной системы управления средствами РЭБ для защиты наших воинов и техники от российских беспилотников. Систему уже тестируют на отдельных направлениях. Запланировали масштабирование проекта на весь фронт», – рассказал Зеленский.

На фото с совещания, опубликованного главой государства, были, кроме самого Зеленского, глава СБУ Василий Малюк, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник военной разведки Кирилл Буданов и другие.