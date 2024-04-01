Россияне в марте потеряли почти 28 200 человек и 5 039 единиц вооружения и военной техники
- 1.04.2024, 19:21
- 2,620
Инфографика.
В марте 2024 года потери противника составляют примерно 28 200 уничтоженных оккупантов и 5 039 единиц вооружения и военной техники.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.
В марте 2024 года потери противника составили около 28 200 человек личного состава. Также украинскими защитниками уничтожено значительное количество вооружения/военной техники российских войск:
376 танков;
739 боевых бронированных машин;
976 артиллерийских систем;
23 РСЗО;
53 установки ПВО;
1 корабль;
1 546 единиц автотехники;
215 единиц спецтехники.
«Кроме этого, нашими защитниками сбиты 2 самолета, а также 963 БПЛА и 145 вражеских ракет», - добавил Павлюк.