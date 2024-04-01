Россияне в марте потеряли почти 28 200 человек и 5 039 единиц вооружения и военной техники 1.04.2024, 19:21

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В марте 2024 года потери противника составляют примерно 28 200 уничтоженных оккупантов и 5 039 единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

В марте 2024 года потери противника составили около 28 200 человек личного состава. Также украинскими защитниками уничтожено значительное количество вооружения/военной техники российских войск:

376 танков;

739 боевых бронированных машин;

976 артиллерийских систем;

23 РСЗО;

53 установки ПВО;

1 корабль;

1 546 единиц автотехники;

215 единиц спецтехники.

«Кроме этого, нашими защитниками сбиты 2 самолета, а также 963 БПЛА и 145 вражеских ракет», - добавил Павлюк.