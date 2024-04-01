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Украина имеет дроны с дальностью поражения более 1000 км

  • 1.04.2024, 20:04
  • 1,314
Украина имеет дроны с дальностью поражения более 1000 км

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Украина значительно увеличила производство дронов дальнего действия в 2024 году по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в интервью Welt.

По его словам, в этом году производство дронов дальнего действия удалось увеличить в десять раз по сравнению с прошлым годом.

«Большинство дронов, атаковавших российские НПЗ, имеют радиус действия от 700 до 1000 км, но сейчас есть модели, которые могут пролететь более 1000 км», – рассказал Федоров.

Министр считает, что именно от развития беспилотных технологий зависит исход войны. Однако пока нельзя сказать, кто побеждает в технологической войне – на одних участках мы выигрываем, на других россияне превосходят нас.

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