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Католические монахини в Минске устроили на Пасху пробег на самокатах

  • 1.04.2024, 20:14
  • 1,312
Католические монахини в Минске устроили на Пасху пробег на самокатах

Видео.

Католические сестры-доминиканки в Минске устроили «Пасхальные старты». Во время празднования Пасхи, 31 марта, они проехали на электросамокатах по велодорожке и опубликовали фото и видео с праздничного пробега в историях на своих страницах в соцсетях, пишет Katolik.life.

Наиболее популярный паблик монахинь-доминиканок в Беларуси — в Instagram. Они выкладывают короткие ролики, в которых в популярной, современной и доступной форме рассказывают и показывают, что значит быть доминиканкой, а также развеивают стереотипы о монашеской жизни.

Кроме того, сестры публикуют разнообразные видео под рубриками «Вера сознательная», «ДНК молитвы», «Знаки и символы христианства», «Духовные лайфхаки».

Монахини активно обновляют свои соцсети, просто и доступно объясняют сложные вопросы, рассказывают о своей повседневной жизни и отдыхе.

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