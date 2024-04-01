Католические монахини в Минске устроили на Пасху пробег на самокатах 1.04.2024, 20:14

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Видео.

Католические сестры-доминиканки в Минске устроили «Пасхальные старты». Во время празднования Пасхи, 31 марта, они проехали на электросамокатах по велодорожке и опубликовали фото и видео с праздничного пробега в историях на своих страницах в соцсетях, пишет Katolik.life.

Наиболее популярный паблик монахинь-доминиканок в Беларуси — в Instagram. Они выкладывают короткие ролики, в которых в популярной, современной и доступной форме рассказывают и показывают, что значит быть доминиканкой, а также развеивают стереотипы о монашеской жизни.

Кроме того, сестры публикуют разнообразные видео под рубриками «Вера сознательная», «ДНК молитвы», «Знаки и символы христианства», «Духовные лайфхаки».

Монахини активно обновляют свои соцсети, просто и доступно объясняют сложные вопросы, рассказывают о своей повседневной жизни и отдыхе.