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Греция отправит Украине крупную партию боеприпасов

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  • 1.04.2024, 21:52
  • 1,452
Греция отправит Украине крупную партию боеприпасов

Их передадут через Чехию.

Греция планирует поставить Украине крупную партию боеприпасов, сообщает iEidiseis. Предварительно, их передадут через Чехию.

В материале говорится, что на данный момент правительство добивается одобрения парламентского комитета по этому вопросу.

По информации журналистов, боеприпасы будут поступать из запасов греческой армии. Вооруженные силы Греции оценили их как «пригодные к использованию».

Греция планирует их продать за 150 млн евро. Военные также сообщили, что среди выставленных на продажу боеприпасов есть и те, которые до сих пор использовались на учениях.

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