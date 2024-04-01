Канцлер Австрии созывает Совет нацбезопасности из-за шпиона РФ 1.04.2024, 23:44

Карл Нехаммер

Подробности.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер решил созвать Совет национальной безопасности на 9 апреля. Причиной этого стал недавний арест российского шпиона в стране.

Об этом сообщает Kurier.

«Есть обвинения в шпионаже против Эгисто Отта, бывшего сотрудника BVT (Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом - ред.)», - заявил Нехаммер.

По его словам, эти обвинения серьезные. Они теперь должны быть разъяснены судебными органами.

«С другой стороны, ситуация с безопасностью в республике должна быть оценена и разъяснена. Мы должны не допустить, чтобы российские шпионские сети угрожали нашей стране путем проникновения в политические партии», - добавил он.

Сегодня Венский окружной суд по уголовным делам приговорил к предварительному заключению бывшего сотрудника BVT Эджисто Отта.

На днях сообщалось, что в Вене был арестован бывший офицер Федерального ведомства по защите конституции и борьбы с терроризмом.

В отношении него прокуратура Вены расследует злоупотребление служебным положением и ведение тайной разведки в ущерб Австрии.

Мужчине также инкриминируют передачу российским шпионам содержимого мобильных телефонов высокопоставленных чиновников.