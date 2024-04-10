закрыть
10 апреля 2024, среда, 1:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кэмерон после встречи с Трампом: Одобрение помощи Украине – в интересах США

  • 10.04.2024, 1:22
Кэмерон после встречи с Трампом: Одобрение помощи Украине – в интересах США
Дэвид Кэмерон

Глава МИД Великобритании совершил визит в США.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон после встречи с Дональдом Трампом во время своего визита в США в очередной раз призвал американских законодателей разблокировать пакет помощи для Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, передает Politico.

Ведущий британский дипломат сказал, что для Украины «нет ничего важнее [для Украины], чем дополнительная помощь, которую сейчас рассматривает Конгресс».

«Я приехал сюда без намерения читать лекции или говорить кому-то, что делать, или вмешиваться в политические и другие процессы в США. Я просто приехал сюда как большой друг, верящий в эту страну, и я верю, что выделить эти средства и позволить их принятие – глубоко в ваших интересах и в интересах вашей безопасности, вашего будущего и будущего всех ваших партнеров», – добавил он.

Комментируя встречу с Трампом накануне в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, Кэмерон отметил, что речь шла о геополитических вопросах – ситуации на Ближнем Востоке и в Украине, но в детали вдаваться отказался.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко превратился в ручного шпица Путина
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина Наталья Радина
Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид