Новый министр обороны Болгарии пообещал ускорить предоставление военной помощи Украине 10.04.2024, 5:09

Атанас Запрянов

Об этом Атанас Запрянов заявил во время церемонии вступления в должность.

Новый министр обороны временного правительства Болгарии Атанас Запрянов пообещал ускорить предоставление Украине двух пакетов военной помощи. Об этом сообщает Novinite во вторник, 9 апреля.

«Мы будем стараться ускорить помощь Украине. Будут рассмотрены дальнейшие возможности прямой военной помощи», — отметил Запрянов во время церемонии вступления в должность.

Он также утверждал, что временное правительство «не может позволить себе длительный период бездействия».