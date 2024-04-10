Новый министр обороны Болгарии пообещал ускорить предоставление военной помощи Украине
- 10.04.2024, 5:09
Об этом Атанас Запрянов заявил во время церемонии вступления в должность.
Новый министр обороны временного правительства Болгарии Атанас Запрянов пообещал ускорить предоставление Украине двух пакетов военной помощи. Об этом сообщает Novinite во вторник, 9 апреля.
«Мы будем стараться ускорить помощь Украине. Будут рассмотрены дальнейшие возможности прямой военной помощи», — отметил Запрянов во время церемонии вступления в должность.
Он также утверждал, что временное правительство «не может позволить себе длительный период бездействия».