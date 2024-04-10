закрыть
10 апреля 2024, среда, 5:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новый министр обороны Болгарии пообещал ускорить предоставление военной помощи Украине

  • 10.04.2024, 5:09
Новый министр обороны Болгарии пообещал ускорить предоставление военной помощи Украине
Атанас Запрянов

Об этом Атанас Запрянов заявил во время церемонии вступления в должность.

Новый министр обороны временного правительства Болгарии Атанас Запрянов пообещал ускорить предоставление Украине двух пакетов военной помощи. Об этом сообщает Novinite во вторник, 9 апреля.

«Мы будем стараться ускорить помощь Украине. Будут рассмотрены дальнейшие возможности прямой военной помощи», — отметил Запрянов во время церемонии вступления в должность.

Он также утверждал, что временное правительство «не может позволить себе длительный период бездействия».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко превратился в ручного шпица Путина
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина Наталья Радина
Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид