ISW: Россия посягает на суверенитет еще одной страны 10.04.2024, 7:36

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Нарушая ее законы.

Россия хочет бросить вызов суверенитету Армении. Москва пытается установить военную и политическую власть в стране. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 9 апреля говорится, что на фоне длительного ухудшения двух государств, военная полиция РФ на российской 102-й военной базе в Гюмри задержала гражданина России Анатолия Щетина. Его собираются принудительно отправить в РФ.

Юрист Хельсинской гражданской ассамблеи Ани Чатинян заявила, что российские правоохранители не имеют права задерживать людей на территории Армении. Они должны передать Щетина армянским властям. Соответствующее заявление уже было направлено в Генпрокуратуру Армении.

В ведомстве заявили, что отчет Хельсинкской гражданской ассамблеи был обработан. Примечательно, что военная полиция РФ задерживала гражданина России в Армении за дезертирство в декабре 2023 года именно на 102-й военной базе.

Как заявил премьер Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года, инцидент расследуется, а Ереван не может «мириться» с незаконными действиями на своей территории.

Напомним, 12 марта Пашинян говорил, что Армения выйдет из ОДКБ, если не получит ответа по зоне ее ответственности. Политик пожаловался, что организация никаких шагов не предприняла, когда происходили боевые действия против Азербайджана.