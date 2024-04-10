В The Times объяснили странное поведение Путина
- 10.04.2024, 7:40
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Кем себя возомнил глава РФ?
В своем выступлении о необходимости учить российскую молодежь ценностям президент РФ Владимир Путин использовал библейский сюжет. Посредством русской православной веры он оправдывает войну в Украине.
В своей статье для The Times военный и политический эксперт Джордж Грильз проанализировал обращение главы Кремля к российской молодежи.
«Президент Путин сравнил себя с Иисусом Христом, цитируя Библию, чтобы объяснить свою божественную миссию обучения молодежи России «традиционным» ценностям», — пишет Джордж Грильз.
Он отметил, что Путин часто представлял себя непоколебимым защитником христианской веры против «сатанинского» Запада.
«Но, показывая, как он видит свою роль, российский глава говорил в откровенно религиозных терминах о необходимости формирования мировоззрения молодых россиян. Появившись по видеосвязи на праздновании открытия подмосковных детских центров, Путин начал цитировать Библию», — отмечает автор.
«Во время открытия подмосковных детских центров Путин начал цитировать Библию. Он приказал создать молодежные центры по всей стране, напоминающие лагеря советских времен, где детям прививали ценности Коммунистической партии с раннего возраста», — говорится в статье.