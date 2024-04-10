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HIMARS и МиГ-29 уничтожили два командных пункта 49-й армии РФ

  • 10.04.2024, 7:54
  • 4,812
HIMARS и МиГ-29 уничтожили два командных пункта 49-й армии РФ

Удары были высокоточными и очень мощными.

5 и 6 апреля на Юге Украины были уничтожены командные пункты 49-й армии ВС РФ из Ставрополья. Удары были высокоточными и очень мощными.

О происшествии рассказал влиятельный российский Telegram-канал «Досье Шпиона».

В пятницу, 5 апреля, под удар попал командный пункт 205-й мотострелковой бригады ВС РФ, который размещался в оккупированной Каховке.

«Удар был такой силы, что полностью уничтожил КП (трехэтажное здание) до основания», - сообщил ресурс.

По его данным, атака производилась авиабомбой JDAM, запущенной украинским истребителем «МиГ-29». Сколько оккупантов стали «грузом 200», не сообщается.

Однако, по данным ресурса, 6 российских военных числятся пропавшими без вести, их останков под обломками найти не удалось.

Спустя сутки, 6 апреля, был нанесен еще один удар по оккупированному Ольгино на Херсонщине.

Целью снова стал командный пункт неустановленного подразделения ВС РФ.

Предположительно, это новая группировка, сформированная в составе 49-й армии в Воронеже.

Объект находился в 35 км от места предыдущего прилета в Каховке.

На этот раз, предварительно, ВСУ использовали реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Трое военнослужащих подразделения погибли, еще один – ранен. Также, пострадала автомобильная техника, которая находилась возле КП (два КАМАЗа)» - сообщил ресурс.

Оккупанты подозревают, что о командных пунктах информацию ВСУ слили местные жители. Они начали терроризировать население, выискивая «крота».

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