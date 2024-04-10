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На аукционе по продаже квартиры Цепкало устроили «драку»

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  • 10.04.2024, 8:12
  • 7,318
На аукционе по продаже квартиры Цепкало устроили «драку»

Чем все закончилось?

«БелЮрОбеспечение» 9 апреля со второй попытки продали арестованную недвижимость семьи Цепкало — Валерия и Вероники. Речь о трехкомнатной квартире с машино-местом. Недвижимость в итоге приобрели за 395 тысяч 720,27 рубля, сообщает zerkalo.io.

Напомним, начальную цену имущества снизили по сравнению с предыдущими торгами: в первый раз желающих приобрести это жилье не нашлось.

Начальная цена имущества на торгах 9 апреля составляла 286 753 рублей 76 копеек. Это на 71 000 рублей меньше, чем на предыдущем аукционе.

В аукционе 9 апреля было трое участников. Один из них на старте сделал ставку в 301 091,45 рубля, затем примерно через 50 минут ее перебил второй участник — 302 525,22 рубля. После этого ставок не было до тех пор, пока не «ожил» третий — он за полчаса до окончания аукциона (по плану они должны были завершиться в 18.00) предложил свою цену. После этого торги неоднократно продлевали. В итоге квартира ушла за 395 720,27 рубля. Торги завершились в 22.17.

Напомним, первый раз трехкомнатную квартиру, принадлежащую Валерию Цепкало, выставляли на аукцион 12 февраля. Начальная цена имущества составляла 358 442 рубля 20 копеек. Торги назначили на 27 февраля, но они не состоялись: не было желающих ее купить.

Жена Валерия Цепкало Вероника отмечала ранее, что недвижимость принадлежит не только ее мужу, но также ей и несовершеннолетним детям супругов. По ее мнению, решением выставить на торги недвижимость нарушается в том числе Конституция. Женщина призвала Следственный комитет и прокуратуру провести расследование из-за продажи недвижимости.

Валерий Цепкало в прошлом руководил белорусским Парком высоких технологий. Для участия в президентской кампании 2020 года он собрал инициативную группу, ездил по стране. Однако ЦИК отказал ему в регистрации из-за того, что собранных подписей после проверки оказалось меньше ста тысяч. Когда политика не допустили к участию в выборах, его жена Вероника присоединилась к штабу Светланы Тихановской.

Валерий Цепкало покинул страну в июле 2020 года, опасаясь преследования. 9 августа из Беларуси уехала и Вероника. Семья Цепкало осела в Латвии.

На родине Валерия Цепкало заочно приговорили к 17 годам колонии усиленного режима.

Напомним, в начале апреля 2024 года стало известно, что в Минске суд Партизанского района признал ничтожной сделку по отчуждению жилого дома, этого добивалась прокуратура. Претензии возникли к минчанину, который в 2020 году передал жилье лизинговой компании за 280 тысяч рублей, но продолжил в нем жить, оформив договор аренды. Прокуратура сочла, что сумма сделки сильно занижена, а мужчина избавился от жилья, чтобы его не отобрало государство. О ком конкретно идет речь, не сообщается. Однако из сообщения прокуратуры можно сделать вывод, что, скорее всего, история о доме семьи Цепкало — Валерия и Вероники.

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