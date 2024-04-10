У Кремля есть повод для беспокойства из-за Китая 10.04.2024, 8:22

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Москву держат на расстоянии «вытянутой руки».

В Кремле озабочены позицией Китая относительно двусторонних отношений с Россией. Несмотря на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о «всеобъемлющем партнерстве» и общих международных интересах, Пекин не желает принимать в этом полноценное участие.

Кроме того, Китай продолжает удерживать преимущество в российско-китайских отношениях, несмотря на недавние сообщения о его готовности все больше помогать России в военных действиях в Украине. Об этом идет речь в аналитике американского Института изучения войны (ISW).

Там обратили внимание на сообщения росСМИ после встреч Лаврова с президентом Китая Си Цзиньпином и министром иностранных дел Ван И в Пекине 9 апреля. Согласно сообщениям российских медиа, стороны обсудили совместные усилия России и Китая по борьбе с мнимым «двойным сдерживанием» Запада.

Лавров заявил, что российско-китайское «всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие» достигли «беспрецедентного уровня», и что Россия и Китай имеют взаимные международные интересы и будут координировать усилия по решению внутренних и внешних проблем.

Также, отмечают аналитики, Китай и Россия «обменялись мнениями» относительно возможных путей прекращения войны в Украине. Обе стороны назвали «бесполезными» международные встречи, на которых обсуждается прекращение войны без России. Кроме того, Москва положительно оценивает предложения Китая, предположительно, речь идет о «мирном плане» из 12 пунктов, который Китай обнародовал в феврале 2023 года.

«ISW продолжает оценивать, что Кремль озабочен нежеланием Китая полноценно участвовать в желаемом для России неограниченном партнерстве», – говорится в сообщении.