В Минске умер мужчина, оставивший большое наследство 1 10.04.2024, 8:35

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Мать убедила сына отказаться от него в свою пользу — но обманула.

В Минске умер мужчина, после смерти его жене и сыну осталось солидное наследство: квартиры, автомобили, дача под Минском и счета в банках. Мать уговорила сына отказаться от состояния в ее пользу, пообещав, что отдаст ему одну из квартир и будет выплачивать его долю наследства деньгами. Но свое обещание она не выполнила, и парень обратился в суд.

Его итог «Зеркало» узнало из банка судебных решений.

Глава семьи после своей смерти оставил три квартиры в Минске, дачу в Минском районе, четыре автомобиля, а также деньги на его счетах в банках. На состояние претендовали наследники первой очереди — жена и сын умершего.

Но мать уговорила сына написать отказ от наследства в ее пользу. Она мотивировала это тем, что расходы на оформление наследственных прав проще и дешевле делать на одного человека. Женщина также честно призналась сыну, что сомневается в том, что он сможет распорядиться свалившимся на него состоянием рационально в силу его возраста. В качестве последнего довода она пообещала, что она отдаст ему одну из квартир в Минске и будет выделять ему деньги из его доли наследства.

Парень согласился, и летом 2022 года написал отказ от наследства в пользу матери, заверив документ у нотариуса, а женщина оформила на себя все движимое и недвижимое имущество покойного супруга.

Спустя время молодой человек напомнил матери о ее обещании. Однако женщина заявила, что является единственной наследницей, а парень не может претендовать на состояние, потому что добровольно от него отказался.

Возможно, родственники со временем смогли бы договориться и решить все вопросы, но тут парень узнал, что мать выставила на продажу одну из трех квартир. И он решил обратиться в суд.

Суд встал на его сторону. Отказ молодого человека от наследства признали недействительным. Если матери и сыну не удастся договориться о разделе имущества, вероятнее всего, они вновь будут решать этот вопрос через суд — но это будет уже другая история.