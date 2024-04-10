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В Беларуси повышают требования к врачам частных медцентров

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  • 10.04.2024, 8:45
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В Беларуси повышают требования к врачам частных медцентров

Что изменится?

Белорусская государственная медицина «не собирается «зачищать» конкурентов в лице частных центров, так как у каждого сектора своя ниша». Однако «ответственность перед пациентами должна быть одинаковой», поэтому к врачам частных медцентров собираются повысить квалификационные требования. Об этом заявил на «Радио-Минск» председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игорь Юркевич.

Минчане задали чиновнику вопрос, не являются ли штрафы и санкции по отношению к частникам попыткой госмедицины «зачистить» конкурентов, оставив либо «своих», либо способных откупиться. Он ответил, что в столице довольно много коммерческих медицинских учреждений и конкуренция есть, однако заявил, что политика государства «в меньшей степени связана с желанием изжить конкурентов».

— Ниша экстренной медицинской помощи, ниша операционной активности, безусловно, все равно остается в госсекторе. И львиная доля крупных хирургических вмешательств выполняется в государственной медицине абсолютно бесплатно, — сказал Игорь Юркевич, добавив, что «у каждого своя ниша».

Вместе с этим, по его словам, ответственность частной медицины перед пациентом должна быть такой же, что и государственной. Поэтому сейчас обсуждается изменение квалификационных категорий врачей частных медцентров.

— На сегодняшний день там (в частном медучреждении. — Прим. ред.) может работать врач со второй медкатегорией, который только три года отработал после института. При этом зачастую этот врач выполняет хирургические вмешательства, которые на высоком уровне способен делать хирург с пяти-семилетним стажем работы, — заявил председатель комитета по здравоохранению.

Сегодня обсуждается вопрос о том, что в частных медцентрах будет разрешено работать только врачам первой и высшей квалификационной категорий, добавил он.

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