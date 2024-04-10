«Что происходит?»: россияне возмутились, узнав новость с фронта 10.04.2024, 8:54

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Последние недели боевых действий в Украине стали неприятным сюрпризом.

Россияне потрясены уровнем потерь в ходе войны с Украиной, увидев статистику последних недель боевых действий.

Накануне OSINT- аналитики показали, что по состоянию на 5 апреля ситуация на Авдеевском направлении демонстрирует катастрофические потери для ВС РФ.

Визуально подтвержденное число ликвидированной техники армии РФ достигло 984 единиц.

Один из российских блогеров, увидев цифры, начал задавать неудобные вопросы россиянам.

Он пишет, что при штурме Грозного в 1995 году, который потряс Россию числом жертв и вошел в историю как один из самых болезненных эпизодов гражданской войны в России, погибло столько же российских военных, сколько сейчас гибнет за неделю.

«А кто-нибудь уже объяснял, что происходит?» - возмущается он. Тогда федеральные войска России безвозвратно потеряли около 50 танков за три месяца боев. Теперь россияне теряют по 33 танка за неделю в битве «непонятно за что». Потери в живой силе еще более тяжелые.