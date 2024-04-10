В Украине окончательно доработали законопроект о мобилизации 3 10.04.2024, 9:07

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Фото: коллаж УНИАН

Новая редакция содержит немало изменений.

Законопроект №10449 о мобилизации в Украине готов к рассмотрению во втором чтении.

Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение документа.

Об этом сообщил народный депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко.

Нардеп отметил, что новая редакция проекта закона содержит немало изменений. Основные положения нового мобилизационного законопроекта:

оставили норму о праве на демобилизацию лиц с инвалидностью;

предусмотрена демобилизация в связи с освобождением из плена по желанию;

признанные ограниченно пригодные должны повторно прийти на пересмотр в течение года;

военные при заключении первого контракта имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки.

лица со второй-третьей группой инвалидности, полученной после 24.02.2022 г. (кроме военных), подлежат повторному медосмотру для определения пригодности к военной службе;

планируют выплачивать всем военным ежемесячное вознаграждение за особенности прохождения службы в 10 тыс. гривен;

предусмотрены 70 тыс. гривен ежемесячных выплат тем, кто участвует в боевых действиях на самом «нуле» на фронте, и выполняет задачи по контрнаступлению, контратаки вплоть до ротного опорного пункта включительно, а также в зоне противника;

предлагают ограничить предоставление консульских услуг для мужчин в возрасте 18-60 лет без военно-учетных документов;

предусмотрено ограничение на управление транспортом мужчинам соответствующего возраста по требованию ТЦК.

В то же время, относительно запрета на вождение авто уклонистами - будут действовать исключения. Соответствующего запрета не будет, если:

это основной официальный заработок (такси, водитель, трудоустроенные легально или зарегистрированные как частные предприниматели);

если авто использует лицо с инвалидностью или лицо, на содержании которого есть граждане с инвалидностью первой-второй групп или ребенок с инвалидностью.

«Также в законопроект не включили норму о ротациях, которые я отстаивал», - сообщил нардеп.

По словам Гончаренко, закон в случае принятия Верховной Радой во втором чтении вступит в силу через месяц.