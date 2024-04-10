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Полпред Путина обвинил Казахстан в затоплении России

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  • 10.04.2024, 9:14
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Полпред Путина обвинил Казахстан в затоплении России

И назвал «адекватными» действия региональных властей РФ.

Казахстан должен был «более согласовано» сбрасывать воду в своей системе водохранилищ, чтобы Россия могла избежать паводков в Курганской и Тюменской областях, заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«Когда у нас вот такие вот зимы и когда у нас достаточно большое количество снега, и в водохранилище скапливается достаточно большой запас воды, то нам есть в этом плане, что отработать с нашими коллегами [из Казахстана], чтобы сброс водохранилищ этой воды был более согласован, правильным и более ровным», — сказал Якушев в эфире телеканала РБК.

По его словам, в будущем за счет корректировки сбросов в Казахстане проблем с паводками в нескольких областях можно будет избежать. Пока же в Кургане готовятся к «большой воде». «По предварительным оценкам, это исторический максимум. Поэтому дополнительно отсыпаются те участки, где есть основания полагать, что высота дамбы будет недостаточной», — отметил полпред президента. При этом Якушев не стал гарантировать, что предпринимаемые меры «на 100%» помогут справиться со стихией.

После отработки чрезвычайной ситуации в Курганской области спасателей направят в Тюменскую область, где также ожидаются паводки.

При этом Якушев назвал «адекватными» действия региональных властей, которые заранее получали предупреждения Гидрометцентра о половодье. «Все, что касается регионов, они максимально сегодня задействовали все ресурсы и все средства, в том числе и региональные бюджеты начинают уже тратиться», — сказал Якушев.

Наиболее острая ситуация с паводком сложилась в Оренбургской области, где 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы после повышения уровня воды в реке Урал. В регионе затопило более 10 тыс. жилых домов. Пикового уровня воды в Урале в Оренбурге ожидают 10 апреля. В регионе объявлен режим ЧС. Такой же режим введен в некоторых районах Тюменской, Курганской и Самарской областей.

С середины марта паводки начали затапливать и населенные пункты Казахстана. В десяти областях страны был объявлен режим ЧС местного масштаба. Президент республики Касым-Жомарт Токаев назвал их крупнейшим стихийным бедствием за последние 80 лет. Президент РФ Владимир Путин обсудил с Токаевым ситуацию с паводками 9 апреля в ходе телефонного разговора.

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