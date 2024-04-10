Состояние здоровья Алеся Беляцкого за решеткой ухудшилось 10.04.2024, 9:41

Нобелевскому лауреату не передают необходимые лекарства.

Лауреат Нобелевской премии мира, председатель Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий уже 1000 дней находится за решеткой.

Жена политзаключенного Наталья Пинчук рассказала Associated Press, что последние полгода Беляцкий находится в одиночной камере, несмотря на свои хронические заболевания.

«От людей, вышедших из тюрьмы, мне стало известно, что состояние Алеся продолжает ухудшаться и он не получает определенные лекарства, которые ему необходимы», – сказала Пинчук.

Она призвала ООН «действовать активнее», чтобы помочь Беляцкому и другим политзаключенным в Беларуси.

Напомним, в марте 2023 года лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, вице-президент FIDH Валентин Стефанович и юрист «Весны» Владимир Лабкович по сфабрикованным обвинениям были приговорены к 10, 9 и 7 годам лишения свободы соответственно.