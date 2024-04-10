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«Обычно в таких домах живут светлейшие и интереснейшие люди»

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  • 10.04.2024, 9:59
  • 1,804
«Обычно в таких домах живут светлейшие и интереснейшие люди»

В TikTok опубликовали видео необычного дома на Минщине.

Один из пользователей разместил на популярной видеоплатформе короткий ролик с необычным домом. По крайней мере, на каждом шагу такой точно не встретишь. Расписной забор, телевизор на крыше, бутылки и многое-многое другое, пишет telegraf.news.

Судя по комментариям, находится столь необычное строение в деревне Светлица Минской области. Кто-то из белорусов часто проезжал и видел дом собственными глазами, а кто-то и вовсе заинтриговал в комментариях, написав, что «это вы ещё во дворе не были…»

«Я боюсь таких домов, если честно. Мне кажется, там маньяки живут», — то ли в шутку, то ли всерьёз написала одна из девушек, на что вторая ответила:

«Обычно в таких домах живут светлейшие и интереснейшие люди».

@belarus360

📍Где-то в белорусской деревне…

♬ Лесник - Король и Шут

Кто-то из пользователей выразил мнение, что «это оберег от перфекционистов», а другому необычный дом напомнил «штаб-квартиру Илона Маска». И правда, что-то в этом есть.

«Как же мне нравятся люди, у которых не так, как у всех!» — поделилась ещё одна белоруска. Тему поддержал мужчина с чувством юмора:

«Это когда жена мужу его вещи дома хранить запрещает».

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