Госпогранкомитет рассказал о ситуации с очередями на границе с ЕС 10.04.2024, 10:03

1,134

Очереди легковушек сократились, а автобусы все стоят.

В очередях на выезд из Беларуси со странами Евросоюза простаивает 210 легковушек и 40 автобусов. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета.

По состоянию на 08.00 10 апреля, в пункте пропуска «Брест» выезда из Беларуси ожидает 150 автомобилей и 40 автобусов.

На литовском направлении стоит 60 легковушек: 40 — в «Каменном Логе» и 20 — в «Беняконях». На выезд в Латвию очередей не наблюдается.

Кроме того, в очередях в пунктах пропуска простаивает 2420 грузовиков: 840 — в «Беняконях», 780 — в «Каменном Логе» и 800 — в «Григоровщине» (Латвия).