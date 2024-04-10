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Foreign Policy: У России наметилась большая проблема в будущем наступлении

  • 10.04.2024, 10:05
  • 2,922
Foreign Policy: У России наметилась большая проблема в будущем наступлении

Она связана с танками.

Более двух третей российских танков, которые украинские военные уничтожили за последние месяцы, были уничтожены с помощью FPV-дронов, сообщил Foreign Policy представитель НАТО.

Именно дефицит бронетехники может существенно повлиять на будущее наступление Кремля.

Отмечается, что FPV во многих случаях заменили для украинских военных дефицитную артиллерию.

В ответ российские оккупанты все больше беспокоятся о средствах маскировки для своей техники, так как у захватчиков уже не хватает бронетехники, говорится в материале.

Аналитики пишут, что такими темпами Кремль может потерять свое численное преимущество в танках, это затруднит россиянам проведение наступательных операций в будущем.

Но у России все еще наблюдается преимущество в живой силе.

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