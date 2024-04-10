Foreign Policy: У России наметилась большая проблема в будущем наступлении 10.04.2024, 10:05

2,922

Она связана с танками.

Более двух третей российских танков, которые украинские военные уничтожили за последние месяцы, были уничтожены с помощью FPV-дронов, сообщил Foreign Policy представитель НАТО.

Именно дефицит бронетехники может существенно повлиять на будущее наступление Кремля.

Отмечается, что FPV во многих случаях заменили для украинских военных дефицитную артиллерию.

В ответ российские оккупанты все больше беспокоятся о средствах маскировки для своей техники, так как у захватчиков уже не хватает бронетехники, говорится в материале.

Аналитики пишут, что такими темпами Кремль может потерять свое численное преимущество в танках, это затруднит россиянам проведение наступательных операций в будущем.

Но у России все еще наблюдается преимущество в живой силе.