Foreign Policy: У России наметилась большая проблема в будущем наступлении
- 10.04.2024, 10:05
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Она связана с танками.
Более двух третей российских танков, которые украинские военные уничтожили за последние месяцы, были уничтожены с помощью FPV-дронов, сообщил Foreign Policy представитель НАТО.
Именно дефицит бронетехники может существенно повлиять на будущее наступление Кремля.
Отмечается, что FPV во многих случаях заменили для украинских военных дефицитную артиллерию.
В ответ российские оккупанты все больше беспокоятся о средствах маскировки для своей техники, так как у захватчиков уже не хватает бронетехники, говорится в материале.
Аналитики пишут, что такими темпами Кремль может потерять свое численное преимущество в танках, это затруднит россиянам проведение наступательных операций в будущем.
Но у России все еще наблюдается преимущество в живой силе.