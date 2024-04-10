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Психоз

  • Эль Мюрид
  • 10.04.2024, 10:22
  • 1,628
Психоз
Анатолий Несмиян (Эль Мюрид)

У россиян теперь врагов — как блох на собаке.

Мощный хук в голову кассирше супермаркета нанес житель российского Тихвина — без объяснений просто налетел на взрослую работницу и оставил ее с сотрясением. После ситуации на видео его быстро задержала Росгвардия.

57-летней женщине пришлось экстренно обратиться в больницу, а ее коллеги нажали тревожную кнопку. По предварительной информации, причина этой внезапной ярости — фантазия покупателя: ему показалось, продавцы посмеиваются над ним. За это — сильнейший удар в лицо пожилой женщине на кассе.

В общем-то, совершенно локальная история, но нужно понимать, что примеров немотивированной бытовой и уличной агрессии будет становиться все больше. Значительный процент населения теряет контроль над своей психикой на фоне непрекращающегося информационного насилия со стороны государства. Ну, и не только информационного, конечно.

По сути, немалое число людей, даже не державших в руках оружие (разве что во время службы по призыву) сегодня находятся в состоянии того или иного вида стресса, сравнимого с ПТСР. И, соответственно, в любой момент могут сорваться без какой-либо видимой причины. А те, кто и без государственного террора склонны к такому немотивированному насилию, становятся вообще ходячими бомбами.

*

На жительницу Вологодской области написали донос из-за фото в желтой куртке на фоне синего неба.

По словам Антонины Смолиной, 3 апреля ее навестил полицейский. Он пояснил, что на нее написал заявление мужчина — ему не понравилась фотография Смолиной в желтом пуховике на фоне неба. Мол, картинка вызывает ассоциации с вражескими символами.

Женщине пришлось писать объяснение. В нем она указала, что цвет неба от нее не зависит, а в силу зарплаты она не может позволить менять пуховики каждый раз, как меняется общественная оценка того или иного цвета. Как Смолина рассказала «Базе», полицейский отнесся к ситуации с пониманием и сказал, что она может писать все, что думает.

Антонина нашла доносчика в соцсетях. Им оказался некий Валерий Николаевич. В объяснении она пожелала ему успехов, здоровья, благополучия и найти общественно полезное хобби, не связанное с длительным использованием гаджетов, потому что это негативно сказывается на здоровье человека.

В ту же кассу, еще один пример выросшего психоза - теперь на почве бдительности и доносов. Обычная фотография женщины в желтой куртке на улице вызвала ассоциации с «вражеской символикой» у некого мужчины, который просигнализировал в органы о скрытом враге государства.

А у россиян теперь врагов - как блох на собаке. Англо-саксы, печенеги и террористы. Какие ассоциации могут возникнуть в больном воображении тех или иных граждан, никому не известно. Так что ходить по улице становится все более рискованно - кто знает, что не понравится очередному патриотически настроенному психопату.

Эль Мюрид, «Телеграм»

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