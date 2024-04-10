СК показал видео, как на Гомельщине из тепловозов на ходу сливали дизтопливо 10.04.2024, 10:26

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В деле замешаны машинисты и местные жители.

Машинисты тепловозов и их помощники вместе с подельниками похищали дизельное топливо с тепловозов и продавали его про бросовой цене, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, шесть машинистов тепловоза и помощники машинистов оборотного депо Бобруйск вступили в преступный сговор с пятью жителями городского поселка Октябрьский Гомельской области с целью обогащения за счет государственных средств.

В начале рабочей смены локомотивные бригады при приемке тепловозов, следующих в составе поездов по участку Бобруйск — Рабкор — Бобруйск, получали необходимый объем дизельного топлива. Находясь на маршруте, фигуранты экономили топливо, вмешивались в механизмы приборов безопасности для искусственного завышения времени производства маневровой работы, вписывали в учетные документы недостоверные сведения о расходе топлива.

В начале рейса работники депо связывались с подельниками из соседней области. Жители горпоселка подъезжали на автомобиле в заранее оговоренную точку на безлюдном участке пути в лесном массиве на территории Октябрьского района. Один из них подсаживался на тепловоз, на ходу сливал топливо в полимерные канистры и сбрасывал их на землю. Затем канистры загружали в машину и отвозили в частный гараж.

Местные жители платили локомотивной бригаде за каждый похищенный литр. При каждой сделке они получали от машинистов порядка 20 литров топлива бесплатно в качестве бонуса. В Октябрьском похищенное топливо перепродавалось по низкой цене.

С июля 2021 года по март 2022 года обвиняемые похитили более 12,5 тонны дизельного топлива на сумму свыше 29 тысяч рублей.

Одного из фигурантов освободили от привлечения к уголовной ответственности в связи с амнистией, второго привлекли к административной ответственности. Действия еще восьмерых следователи квалифицировали по ч. 2 и ч. 3 ст. 211 УК (Присвоение и растрата имущества лицом, которому оно вверено, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Одних их обвиняемых уехал за границу еще до возбуждения уголовного дела — его объявили в розыск.

На стадии предварительного расследования обвиняемые частично возместили ущерб — свыше 19 тысяч рублей. На имущество фигурантов наложен арест на общую сумму более 100 тысяч рублей.